Tutuklu olan Buğra Gökce'den mesaj: Geleceğimize yapılan büyük bir kötülüktür

"Yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan İPA Başkanı Buğra Gökçe'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama paylaşıldı. Gökçe'nin mesajında Saraçhane'deki protestolara katılan 19 yaşındaki Samet isimli kişinin mesajına da yer verildi.

Gökçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Gençler daha iyi bir geleceği, Türkiye özgürlük ve refahı hak ediyor! İstanbul Barosu tarafından yapılan açıklamada 21 Mart'tan bugüne kadar İstanbul'da 447 kişinin gözaltına alındığını, 20'si çocuk, çoğu üniversite öğrencisi 177 kişinin de tutuklandığını öğrendik. Anayasal haklarını kullanan gençler ve çocukların neden haykırdığını duymak yerine onları tutuklamak geleceğimize yapılan büyük bir kötülüktür.

"Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir nesil kendisinden önceki nesilden daha az imkana ve daha az fırsata sahip"

Samet arkadaşımızın aşağıda anlattıklarını bir tek kendisi yaşamıyor. Yaptığımız çalışmalarda gördük ki Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir nesil kendisinden önceki nesilden daha az imkana ve daha az fırsata sahip. Çoğu gencin eğitim hayatından sonra iyi maaş veren bir işe girme, çalışarak kendisine bir ev veya araba alma hayali bile yok. Düğün masrafları sadece 2024 yılında yüzde 69 oranında artmış durumda. Gençler masraflara yetişemiyor, evlenemiyor, evlilik yaşı da artıyor. Ne eğitimde ne istihdamda olan 4,7 milyon gencimiz var. AB ortalaması yüzde 11,2 iken bizde oran yüzde 26. Gençler görüyor ki özgürlük ve adalet yoksa ekmek de yok refah da yok. Dünyayı izliyor, başka gençlerin hayatlarını görüyor, kendi imkanlarının da iyileşmesini talep ediyor.

"Daha güzel, daha özgür ve daha kalkınmış bir Türkiye’ye kavuşacağız"

Gençlerimize daha iyi ve nitelikli eğitim verebiliriz. Kaynaklarımızı doğru kullanırsak daha fazla istihdam sağlayabilir, gelir adaletsizliği azaltabilir ve refahı arttırabiliriz. Özgürlük ve adalet olursa bütün insanlarımız daha üretici olur, herkes can ve mal güvenliği içinde üretir, yoksulluk azalır, halkımız da mutlu olur. Dünyanın en kötü yöneticileri sesini çıkartanı döverek, hapsederek, özgürlüğü yok ederek bir ülkeyi yönetebileceğini sananlardır. Onlar hem ülkeyi yoksulluğa mahkum eder hem de toplumsal felaketlere yol açar. Silivri’den sizlere umutla söylüyorum: Milletimiz büyüktür. Daha güzel, daha özgür ve daha kalkınmış bir Türkiye’ye kavuşacağız. Hiçbir gencimizin yüzü solmasın, umudumuz gençlerimiz, sizlerle birlikte başaracağız."

"Korkuyorum ya, geleceğimden korkuyorum"

19 yaşındaki Samet isimli kişinin mesajında ise şu ifadeler yer aldı:

"Bu ne ya? Polis benim polisim, ben bu devletin vatandaşıyım ama dayak yemem de normal. Ne yapmışım ben? Yurtta yer bulamamışım, öğrenci evinde iki arkadaşımla aynı odayı paylaşırsam ancak kalabiliyorum, sabah akşam poğaça, makarna yemekten kabız olmuşum. Babam bana ayda 10 bin lira gönderirse, onlar memlekette darboğaza giriyor. Mezun olunca yüz binlerce işsizden biriyim. Fotokopicide aylığı 18 bin liraya sabah 8'den akşam 8'e kadar fotokopi çekiyorum. Korkuyorum ya, geleceğimden korkuyorum. Parasızlıktan değil, ömrümü böyle geçirmekten, yabancı bir ülkeye gitmek zorunda bırakılıp, orada üç kuruşluk işçi olmaktan. Bunu söyleyince de dayak yiyorum."