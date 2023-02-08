Twitter'daki erişim sorununa muhalefetten sert tepki

Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'daki erişim sorunuyla ilgili sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak VPN kullanılmasanı söyledi. Kılıçdaroğlu, "Gizlemeye çalıştığınız her şeyi biliyoruz" ifadeseni kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'da yaşanan erişim sorunuyla ilgili sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, "Yardımlaşma koordinasyonu için sahada bulunan arkadaşlarıma VPN kullanmalarını söyledim. Bu aklını yitirmiş Saray iktidarı, sosyal medya iletişimini kesti. Bunun sonucu yardım çığlıklarının daha az duyulmasıdır. Gizlemeye çalıştığınız her şeyi biliyoruz. Açıklamanızı bekliyoruz" mesajını paylaştı.

Akşener'den Twitter tepkisi: Yazıklar olsun!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter'da yaşanan erişim sorunuyla ilgili, "Siz kimden, neden korkuyorsunuz? Yazıklar olsun!" dedi.



Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından sosyal medya platformu Twitter'a erişim sorunları yaşandı. Twitter'ı kullanarak iletişim kuran vatandaşlar tepki gösterdi.

Sosyal medya üzerinden depremzedelere yardım için kampanya yöneten sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar da tepki gösterdi.

İYİ Parti Genal Başkanı Meral Akşener, resmi Twitter hesabından duruma tepki gösterdi. Akşener, "Depremzedelerin ihtiyaçlarının duyurulması için iletişim kurmak bu kadar hayati bir öneme sahipken; nasıl olur da bir kısıtlama getirirsiniz? Bu nasıl bir kötülüktür? Nasıl bir vicdansızlıktır? Siz kimden, neden korkuyorsunuz? Yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı.

Babacan: Bu nasıl bir iş bilmezlik?

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan ise “İletişimin can kurtardığı bir günde twitter engellenir mi? Bu nasıl bir iş bilmezlik? Vatandaş harıl harıl VPN indirmeye çalışıyor. VPN şarj tüketimini arttırıyor. Ne yapıyorsunuz siz” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Bababcan sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“İletişimin can kurtardığı bir günde twitter engellenir mi? Bu nasıl bir iş bilmezlik? Vatandaş harıl harıl VPN indirmeye çalışıyor. VPN şarj tüketimini arttırıyor. Ne yapıyorsunuz siz?”

Davutoğlu: Derhal yasağı kaldırın

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da tepkisini "Allah aşkına sizin derdiniz ne?" ifadesiyle dile getirdi.



Davutoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden şu ifadeleri kullandı:



"Allah aşkına sizin derdiniz ne?

Milletimiz canla başla enkaz altından bir can daha kurtarabilir miyiz, ihtiyaç sahiplerine nasıl yardımcı oluruz derdiyle sosyal medyayı kullanıyor. Siz de utanmadan buna nasıl engel oluruz diye Twitter’ı kapatıyorsunuz. Derhal yasağı kaldırın!"

NetBlocks: Erişim Türkiye'de kısıtlandı

Küresel internet erişimini takip eden Netblocks oluşumu Twitter'ın Türkiye'de kısıtlandığını aktardı.

Netblocks'un yaptığı duyuruda, Türkiye'de yetkililerin sosyal medya platformlarında dezenformasyonla ilgili yaptığı paylaşımlar hatırlatıldı, ancak bu konuda resmi bir açıklama yapılmadığına dikkat çekti.