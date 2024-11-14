Ünlü gazeteciden Kabine kulisi: 2 icracı bakan gidiyor
Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın iddiasına göre Kabine'de bir bakanın görevden alınması kesin, şartlara göre iki bakan görevden alınabilir.
Gazeteci Candaş Tolga Işık, Kabine'de değişiklik olabileceğini iddia etti.
Işık'ın iddiasına göre, iki icracı bakandan birisinin değişeceği kesinleşti. Işık, iki bakanın da görevdan alınma durumunun söz konusu olduğunu ileri sürdü.
Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Candaş Tolga Işık, "Değişmesi tartışılan 2 icracı bakandan birinin gideceği kesinleşti. İkisi birden de değişebilir" dedi.
Işık, değişeceğini iddia ettiği bakanlarla ilgili isim vermedi.
Değişmesi tartışılan 2 icracı bakandan birinin gideceği kesinleşti. İkisi birden de değısebilir...— Candaş Tolga Işık (@ctisik) November 14, 2024