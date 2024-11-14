  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ünlü gazeteciden Kabine kulisi: 2 icracı bakan gidiyor
Takip Et

Ünlü gazeteciden Kabine kulisi: 2 icracı bakan gidiyor

Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın iddiasına göre Kabine'de bir bakanın görevden alınması kesin, şartlara göre iki bakan görevden alınabilir.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ünlü gazeteciden Kabine kulisi: 2 icracı bakan gidiyor
Takip Et

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Kabine'de değişiklik olabileceğini iddia etti.

Işık'ın iddiasına göre, iki icracı bakandan birisinin değişeceği kesinleşti. Işık, iki bakanın da görevdan alınma durumunun söz konusu olduğunu ileri sürdü.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Candaş Tolga Işık, "Değişmesi tartışılan 2 icracı bakandan birinin gideceği kesinleşti. İkisi birden de değişebilir" dedi.

Işık, değişeceğini iddia ettiği bakanlarla ilgili isim vermedi.

Gündem
Özgür Özel'den belediye soruşturmalarına sert tepki: Denetimden kaçmadık, kaçmayacağız
Özgür Özel'den soruşturmalara sert tepki: Denetimden kaçmadık, kaçmayacağız
DMM, "MSB'nin Türk firması yerine İsrailli firmayı seçtiği" iddiasını yalanladı
DMM, "MSB'nin Türk firması yerine İsrailli firmayı seçtiği" iddiasını yalanladı
Eski sevgili ihbar etti, fenomenlerin fuhuş çetesi çökertildi
Eski sevgili ihbar etti, fenomenlerin fuhuş çetesi çökertildi
Kaldırımda yürürken araba çarptı: Hemşire hayatını kaybetti
Kaldırımda yürürken araba çarptı: Hemşire hayatını kaybetti
Antalya'da otelde ölü bulunan İranlı 3 kardeşin cenazelerini almaya gelen olmadı
Antalya'da otelde ölü bulunan İranlı 3 kardeşin cenazelerini almaya gelen olmadı
Bayburt’ta Picasso tablosu ele geçirildi: 6 milyon Euro’ya satacaklardı
Bayburt’ta Picasso tablosu ele geçirildi: 6 milyon Euro’ya satacaklardı