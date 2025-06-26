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Mustafa Sarıgül ABD'deki Roblox merkez ofisine gitti: 20 milyon evladın yüzünü güldürmek için temaslarımı sürdürüyorum

CHP Erzincan Milletvekilli Mustafa Sarıgül, Türkiye’de çocuklar arasında yaygın olarak kullanılan dijital oyun platformu Roblox’un erişime kapatılmasının ardından ABD’ye giderek dikkat çeken bir girişimde bulundu.

Haber Merkezi
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Mustafa Sarıgül ABD'deki Roblox merkez ofisine gitti: 20 milyon evladın yüzünü güldürmek için temaslarımı sürdürüyorum
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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Roblox’un geçtiğimiz yılın Ağustos ayında Türkiye’de erişime kapatılmasının ardından ABD’nin San Francisco kentinde bulunan merkez ofisine giderek yetkililerle görüşeceğini duyurdu. 

Sarıgül, “20 milyon Türkiye’deki evladın yüzünü güldürmek için temaslarımı sürdürüyorum” dedi. .

Sarıgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda San Francisco’daki Roblox merkezine gittiğini ve burada yetkililerle görüşeceğini açıkladı. Paylaşımında, “San Francisco’da, Roblox’un merkezindeyim. Gece 04.00. Bugün randevularımı aldım, gerekli temaslarımı yapacağım” ifadelerine yer verdi.

Platformun Türkiye’deki milyonlarca kullanıcısı adına girişimde bulunduğunu belirten Sarıgül, “20 milyon Türkiye’deki evladın yüzünü güldürmek için çalışmalarım yoğun olarak devam ediyor. Sizi bilgilendireceğim” dedi.

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