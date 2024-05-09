Üsküdar Belediyesi, Medipol’ün inşaatını durdurdu

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den CHP'ye geçen Üsküdar Belediyesi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kurucusu olduğu Medipol Hastanesi'nin inşaatını durdurdu. Kısa bir süre önce arazinin imar planları İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından iptal edilmişti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Medipol Üniversitesi için imar planı hazırlamıştı. Bakanlık, Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi'nin yanında bulunan 4 bin 164 metrekarelik alanı konut ve ortaöğretim tesisleri alanı olarak değil, 'yükseköğretim tesisi alanı' olarak belirlemişti. BirGün’den İsmail Arı‘nın haberine göre plan değişikliğinin Medipol Üniversitesi için yapıldığı belirtilirken, alanın yapılaşma koşulu zemin +5 kat olarak belirlenmişti.

İstanbul 12. İdare Mahkemesi, İBB başvurusuyla, 31 Ocak 2024’te imar planlarının iptaline karar verdi.

Planları iptal edilen arazide devam eden inşaatın kanunsuz olduğunu belirten Emre Özipek isimli yurttaş Üsküdar Belediyesi’ne başvurdu. Üsküdar Belediyesi ise yapılan kontrol ve incelemenin ardından inşaatın durdurulduğunu bildirdi.

Arazi daha önce tartışmalara neden olmuştu. Emre Özipek, Medipol’ün otopark olarak kullandığı alanın babası tarafından okul yapılması için kamuya bağışlandığını belirterek dava açmıştı. Amacına uygun kullanılmayan arsanın kendilerine iade edilmesini talep etmişti.