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YRP'li Başkan Arslan, Yozgat Belediyesine T.C. tabelası astı

31 Mart Yerel İdareler seçiminde AK Parti'den Yeniden Refah'a geçen Yozgat Belediyesi'ne T.C. tabelası asıldı. Gelişmeyi duyuran Belediye Başkanı Kazım Arslan, Mustafa Kemal Atatürk'ün sesiyle bir videoyu sosyal medya platformundan paylaştı.

Haber Merkezi
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YRP'li Başkan Arslan, Yozgat Belediyesine T.C. tabelası astı
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Kazım Arslan, Yozgat Belediyesi binasına T.C. tabelası astırdı. Arslan sosyal medyadan binanın eske hali ve yeni halini yansıtan tabelayla ilgili bir paylaşımda bulundu. Arslan'ın videosunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sesinin de yer alması dikkat çekti.