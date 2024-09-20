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Yüksek karlı fon davasında tahliye: Seçil Erzan tek tutuklu sanık oldu

Pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan’ın yargılandığı davada tutuklu sanık Ali Yörük tahliye edildi. Böylece Erzan davada tek tutuklu sanık oldu.

İHA
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Yüksek karlı fon davasında tahliye: Seçil Erzan tek tutuklu sanık oldu
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Yüksek karlı özel fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan’ın yargılandığı davada tutuklu sanık Ali Yörük tahliye edildi. Böylece Erzan davada tek tutuklu sanık oldu.

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