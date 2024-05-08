Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye ziyareti öncesi açıklama geldi
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, önümüzdeki Pazartesi günü Ankara'yı ziyaret edeceğini duyurdu. Miçotakis, Türkiye'ye yapacağı ziyaret öncesinde açıklamalarda bulundu.
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, gelecek Pazartesi günü Ankara'yı ziyaret edeceğini belirtti ve ziyareti sırasında İstanbul'daki Kariye Manastırı'nın camiye dönüştürülmesine yönelik duyduğu endişeyi dile getireceğini ifade etti.
"Türkiye'nin istekli olduğunu düşünüyorum"
Geçtiğimiz günlerde Mayıs ayında Türkiye'yi ziyaret etmeyi planladığını söyleyen Miçotakis, "Türkiye'nin farklılıklarımıza rağmen samimi bir köprü kurabilmemiz için istekli olduğunu düşünüyorum" değerlendirmesinde bulunmuştu.