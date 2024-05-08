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Zonguldak'ta ruhsatsız beş maden ocağı kapatıldı

Zonguldak'ta işletme ruhsatı olmayan beş maden ocağı tespit edilerek ekipler tarafından kapatıldı ve kullanılamaz hale getirildi.

Haber Merkezi
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Zonguldak'ta ruhsatsız beş maden ocağı kapatıldı
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Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6-7 Mayıs 2024 tarihlerinde ruhsatsız olarak işletilen maden ocaklarına yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

Ele geçirilen malzemeler Orman Bölge Müdürlüğü'ne teslim edildi

Kilimli ilçesinde beş maden ocağı tespit edildi. Madenlerde 75 metre ray, 1 adet vagon, 1 adet vinç, 1 adet kazma, 1 adet el arabası ele geçirildi.

Maden ocaklarının TTK ekiplerince imhası yapılırken orman sınırları içerisinde olmaları sebebiyle ele geçirilen malzemeler Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.