Zonguldak'ta ruhsatsız beş maden ocağı kapatıldı
Zonguldak'ta işletme ruhsatı olmayan beş maden ocağı tespit edilerek ekipler tarafından kapatıldı ve kullanılamaz hale getirildi.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6-7 Mayıs 2024 tarihlerinde ruhsatsız olarak işletilen maden ocaklarına yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.
Ele geçirilen malzemeler Orman Bölge Müdürlüğü'ne teslim edildi
Kilimli ilçesinde beş maden ocağı tespit edildi. Madenlerde 75 metre ray, 1 adet vagon, 1 adet vinç, 1 adet kazma, 1 adet el arabası ele geçirildi.
Maden ocaklarının TTK ekiplerince imhası yapılırken orman sınırları içerisinde olmaları sebebiyle ele geçirilen malzemeler Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.