Bitki bazlı şirketler revaçta!

ŞEBNEM TURHAN

Bitki bazlı şirketlerin önlenemez yükselişi yatırım tercihlerinde de ortaya çıkıyor. Son 1 haftada milyonlarca dolarlık yatırım alan ve yatırım turlarını kapatan bitki bazlı girişimler geleceğin gözdesi olacaklarının sinyalini net şekilde veriyor.

Vegan iş dergisi Vegonomist’in haberlerine bakıldığında, bu geleceğin çok da uzak olmadığı görülüyor. Dünyanın dört bir yerinden yeni yatırım haberleri geliyor. İngiliz Tiba Tempeh 1.1 milyon Sterlin’in üzerinde finansman sağladı. Tembeh markası şirketin perakende satış değeri yüzde 736 artmıştı. Yatırım turu, British Business Bank tarafından desteklenen Northern Powerhouse Investment Fund II aracılığıyla Maven Capital Partners tarafından yönetildi. Samworth Brothers’ın girişim sermayesi kolu olan Perfect Redd de bir takip yatırımı yaptı. Finansman, Tiba Tempeh’in pazarlamasını, satışlarını ve ürün geliştirmesini artırmak için kullanılacak ve 2025 için yeni ürün lansmanları planlanıyor.

İngiltere’de büyük marketlere girdi

Tiba Tempeh, Birleşik Krallık’ta soğutulmuş etsiz gıda kategorisinde en hızlı büyüyen marka haline geldi. Bunun hemen ardından ise yatırım turu yapıldı. Tiba Tempeh’in hızlı büyümesi, yeni perakende satış noktalarına açılmasıyla mümkün oldu; ürünleri geçen yıl Sainsbury’s ve Morrisons’ta piyasaya sürüldü ve ayrıca Ocado’da da bulunuyor. Ayrıca marka, Carrefour gibi perakendecilerde listelemelerle Fransa ve İspanya’ya da yayıldı.

Tiba Tempeh, 2019 yılında kuruldu ve Orijinal Blok, bitki bazlı kıyma ve marine edilmiş parçalar dahil olmak üzere bir dizi tempeh ürünü sunuyor. Tiba Tempeh daha önce 2022’de 500 bin Sterlinlik tohum yatırımı almış, ertesi yıl ise Samworth Brothers’tan açıklanmayan bir miktar para almıştı. Tiba Tempeh’in kurucu ortağı Ross Longton, “Birleşik Krallık’ın soğutulmuş etsiz kategorisinde en hızlı büyüyen marka olmaktan ve tüketicilerin daha doğal ve besleyici ürünlere olan talebini karşılamaktan inanılmaz derecede gurur duyuyoruz. Yatırım, büyümemizi hızlandırmamıza ve insanlara daha lezzetli, doğal olarak sağlıklı ve sürdürülebilir bitki bazlı yiyeceklerin tadını çıkarmaları için ilham vererek daha sağlıklı bir dünya yaratma misyonumuzu desteklememize yardımcı olacak” dedi.

5 milyon dolarlık erken sipariş aldı

Bir diğer haber ise ABD’den geldi. Bitki bazlı süt ürünleri şirketi New Culture, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki pizza şefleri ve restoran işletmecilerinden mozzarellası için 5 milyon dolardan fazla erken talep sağladı. Şirketin geleneksel süt kaynakları yerine hassas fermantasyon kullanılarak yapılan ürününün, Los Angeles merkezli Pizzeria Mozza ile başlayarak seçili pizzacılarda piyasaya sürülmesi bekleniyor.

New Culture CEO’su ve kurucu ortak Matt Gibson, “Pizza şeflerinden ve işletmecilerinden her gün menülerine New Culture peynirini koymak için ne kadar istekli olduklarını duyuyoruz. Peynirimizi servis edecek kişiler için en önemli şeyin ne olduğunu öğrendiğimiz için bu erken ilişkiler ekibimiz için çok önemli” dedi. Ünlü şef Nancy Silverton, Pizzeria Mozza’da iki yeni menü öğesinde New Culture’ın mozzarellasını servis edecek ilk şef olacak. New Culture, daha geniş bir dağıtıma geçmeden önce şu anda Kaliforniya Gıda ve Tarım Bakanlığı’ndan (CDFA) düzenleyici onay bekliyor. Şirket, inceleme için ürün etiketini ve kaydını sundu ve bu, CDFA'nın hayvansal olmayan kazeinle yapılmış bir ürün için bir etiketi ilk kez değerlendirdiği anlamına geliyor.

1.6 milyon Euro kanola tohumlarına…

Hollandalı gıda teknolojisi girişimi Cano-ela da yeni finansman turunda 1.6 milyon Euro topladı. Yatırım turunun katılımcıları arasında mevcut yatırımcı Oost NL ve yeni yatırımcılar Value Factory Ventures ile Ecoseed yer aldı. Cano-ela, kanola tohumlarını yenilikçi bir şekilde işleyerek yüksek değerli bitki bazlı bileşenlere dönüştürmek için çalışıyor. Bu bileşenlerin gıda şirketleri tarafından gelecek nesil sürdürülebilir ve doğal bitki bazlı gıdalar yaratmak için kullanılabileceği bildiriliyor.

Girişim, yalnızca bir bileşen (bitkisel yağ) çıkaran ve işlevselliği zayıf büyük akışlar oluşturan mevcut yağ tohumu çıkarma yöntemlerini geliştirmeyi amaçlıyor. Cano-ela, Silicon Canals’a yeni fonlamanın pilot tesisini yükseltmesine, üretim kapasitesini artırmasına ve gıda üreticileriyle iş birliklerini hızlandırmasına olanak tanıyacağını söyledi.

Kenevir tohumu bazlı içecek üretecek

Fransız AuraLIP ise ilk finansman turunu kapattı. Şirket fermente kenevir tohumu bazlı içerikler üretiyor. Yatırım turunda BADGE Business Angels des Grandes Écoles, YES Invest, Food Planet (Yves Schladenhaufen), Femmes Business Angels, FFBB Management (Pierre-Yves Divet), Emmanuel Vasseneix, Cédric Le Rochais ve Jean-Thibault Geerts yer aldı. Yatırım turundan sağlanan fon, AuraLIP’in Düşük Etkili Proteininin gelişimini hızlandırmak, iş yaratmak ve uluslararası alanda genişlemek için kullanılacak.

AuraLIP, kenevir tohumu fermantasyon tekniğinin, hızlı, sürdürülebilir ve kolayca ölçeklenebilir bir süreçle dokuyu ve umami lezzetini doğal olarak geliştirdiğini belirtiyor. Şirkete göre fermente ürün iyi besin iddialarına sahip, protein ve omega-3 yağ asitleri kaynağı sağlıyor. AuraLIP Başkanı Laetitia Halbeisen, “Gıdanın daha sürdürülebilir bir geleceğe doğru değişimi yönlendirmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle, yüzde 100 doğal üretim sürecimizle zenginleştirilmiş, doğal olarak protein açısından zengin bir bitki olan kenevir kullanarak yüksek kaliteli fermente gıdalar üretmekten gurur duyuyoruz” dedi.