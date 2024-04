“Çoğu zaman sahnede olduğumu unutuyorum”

Ece ULUSUM

Queen, Coldplay, John Legend gibi müzisyenlerin hit parçalarını, The Godfather, Pirates of the Caribbean, Game of Thrones gibi efsane dizi ve filmlerin müziklerini, Liszt'in bazı klasik başyapıtlarını yetenekli bir virtüozün özel bir şovuyla izlemek isteyenlere göre bir performans geliyor. Dünya çapında 5 milyondan fazla albüm satan virtüöz piyanist Maksim, 3 Mayıs akşamı Volkswagen Arena İstanbul’da sahne alacak. Grup orkestrasıyla gelecek olan piyanist aynı gece 48’inci yaşını da İstanbul’da sahnede hayranları ile birlikte kutlayacak.

Maksim’in sahnesinin, güncel klasik müzik parçalarını sieslendirmenin yanı sıra kostümden ışık tasarımına kadar incelikli düşünülmüş birçok detayı da var. Bu detaylara şahit olmadan önce Maksim ile sohbet ettik.

Sizin için müzikte cesur olmak ne anlama geliyor? Kendinizi bu şekilde tanımlar mısınız?

Bence müzikte cesur olmak temelde müziği kutulara koymamak, yani ‘bu klasik müzik, bu pop, bu dans’ dememektir. Kutunun dışında düşünmelisiniz ve ne isterseniz onu yapmalısınız.

Konserde bizi nasıl bir çalma listesi bekliyor? Özel sürprizler olacak mı?

İstanbul'da çalacağım repertuvar, 12 stüdyo albümünden ve kariyerimin 20 yılındaki crossover üzerine en büyük hitlerinden bir toplama olacak. Bu parçalar, seyircimin her zaman şovlarımda duymaktan büyük keyif aldığı en iyi ve en popüler hitler.

Sahnedeyken müziğe o kadar dalmış oluyorsunuz ki, sanki orada hiç izleyici yokmuş da sadece siz ve piyano varmış gibi... Enstrümanınıza oturduğunuzda nasıl hissediyorsunuz?

Tam olarak anlattığın gibi hissediyorum; orada hiç izleyici yokmuş gibi, sadece ben ve piyano varmış gibi… Müziğe o kadar kapılıyorum ki performans yapmaktan zevk alıyorum. Çoğu zaman sahnede olduğumu tamamen unutuyorum. Müziği çok seviyorum.

Televizyon dizilerinden ve filmlerden müzik çalıyorsunuz. Son zamanlarda en sevdiğiniz TV dizileri ve soundtrackler neler?

En son aldığım soundtrack, White Lotus TV dizisinin müzikleriydi. Komedi ve sitcom izlemeyi seviyorum; favorilerim arasında Curb Your Enthusiasm, Friends ve Succession var.

Son söz, Türk müzikseverler için bir mesaj...

İstanbul'daki şovum için çok heyecanlıyım. İstanbul'daki şovumda her zaman olduğu gibi harika bir atmosfer olacağını umuyorum. Tüm hayranlarımı orada görmeyi dört gözle bekliyorum.