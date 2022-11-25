Erkek modasında ‘rahat şıklık’ dönemi

COVID’e yenilmeyen moda sektörü, geçtiğimiz dönemde, sınırlı sayıda da olsa fiziki defilelere imza attı, kadın modası kadar erkek giyimi de trendlerden nasibini aldı. Değişen moda trendlerinde tekrar eden akımlar ve elbette yükselişe geçen parçalar var. Erkek modası da en az kadın modası kadar renkli ve marjinal olma yolunda ilerliyor.

Bu kış erkek modasında cinsiyetsiz bir tasarım dili vurgulanıyor. Koleksiyonlarda bol kesim parçalar, uzun atkılar, renklerden yeşil ve sarı öne çıkarken, paçalarda ise slim fit’e veda var.

Birçok marka smart casual stilini benimsiyor. Kalıplar pandemiyle birlikte genişlerken, bu kesimlere olan ilgi sürüyor.

Kumaşta fonksiyonellik ise olmaz olmaz…

Artık erkekler de rahat kumaşın farkına vardı ve tercihleri bu yönde. Bu sezonun en önemli parçalarından biri de oversize paltolar olacak gibi gözüküyor.

Sizler için 2022-2023 erkek kış modasını inceledik…

Minimal bir silüet geliyor

Niyazi Erdoğan/Tasarımcı

Bu kış erkekler daha minimal bir silüete bürünecekler. Trikolarda yeşil, sarı gibi parlak renkleri görürken, siyah ve grinin hakimiyeti olan bir sezon bizi bekliyor.

Genelde aynı renk tonlarının birlikte kullanıldığı bir stil anlayışı hakim olacak. Hangi kesimler ön planda olacak derseniz; silüetler de önümüzdeki kış çok rahat.

Bol kesim pantolonlar, oversize sweatshirtler ve bol gömlek ceketler ön planda olacak. Kumaşlarda ise, doğal elyafların inanılmaz bir yükselişi var. Kaşmir, ipek ve yünlü karışımlar erkek modasının vazgeçilmezi kumaş kaliteleri olarak karşımıza çıkıyor.

Siyah ve grinin yanı sıra, iki sezondur baskın olan toprak tonları ve acı kahvelerle fazlaca karşılaşacağız.

Bana göre bu sezonun en trend rengi ise yeşil. ‘Dünyada erkek modasında bir dönüşümden söz edebilir miyiz?’ derseniz de, şöyle yanıtlayabilirim:

Modanın genelinde olan değişim erkek silüetlerine de yansımakta. Daha bol ve rahat kesimler ön plana çıkıyor. Artık slim kesim ve kısa paçalı pantolonların sonuna geldik diyebiliriz. Kışın en gözde parçaları ise oversize paltolar olacak. İçine giyilen rahat gündelik kıyafetleri bir anda bir üst seviyeye taşıyan geniş yakalı, oversize paltolar dikkat çekici detaylardan.

Rahatlık ve uyum öne çıkıyor

Dilan Atik Batmaz/Avva Yönetim Kurulu Üyesi

Sonbaharla birlikte şehrin temposuna dönüyor, daha çok toplantı, daha hızlı bir ritim ve bol seyahatli bir döneme geçiyoruz.

Sonbahar ve kış stillerinde de bu tempo belirleyici oluyor. Kış sezonunun kurtarıcısı ve yıldız parçası olarak adlandırdığımız montlar özellikli kumaşlarıyla dikkat çekiyor. Bu kış dış giyim ürünlerinde fonksiyonellik ve tasarım bir arada yer alıyor.

Kuş tüyü mont ve yelekler, süet montlar, termal dış giyimler, dikişsiz kapitone montlar, peluş garnili modeller, tene uyumlu teknolojik squbalar, dış giyim ürünleri kategorisinde birden fazla alternatif sunuyor.

Biz AVVA olarak “smart casual” stili sahipleniyoruz ve tüm tasarımlarımızda ürünlerimizin tasarımlarının yanında kullanışlı olmasına ve konfor sunmasına özen gösteriyoruz.

Bu sezon şehirli erkeğin yoğun temposuna ve tüm zorlu hava koşullarına ayak uyduracak su geçirmez ve kırışmaz takımları koleksiyonumuza ekledik.

Son yıllarda tüm dünyada değişen yaşam ve iş modelleri modada da stilleri etkiledi. Öne çıkan kavramlar rahatlık ve uyum. Kalıplar artık daha rahat ve relax kesim. Kumaşlar, kesimler stilin yanında fonksiyonellik de sunuyor. Hayatımızdan yavaş yavaş “slim fit” tanımı çıkıyor.

Bol kesim pantolanlar ve oversize üst gruplar erkeklerin gardrobuna girmeye başladı. Bu sezon doğal içerikli kumaşlar, parlak ve teknolojik materyaller ile bir araya geliyor.

Sezonun renk paletinde; kahverengi ve bej renginin tonları, adaçayı yeşili, lacivert, antrasit gibi sıcacık kış renkleri yer alıyor.

Yeni dünyaya ayak uyduruyoruz

Hilal Suerdem/Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Kiğılı'da sadeliği yansıtan, stil ve konforu birleştiren tasarımlarla yeni “rahat şıklık” kavramını vurguluyoruz. Akıllı, uzun ömürlü ve sürdürülebilirliğe odaklanarak oluşturduğumuz koleksiyonumuzu yeni dünyaya ayak uyduran, spor şık ve rafine tarzda yeniden yorumladık. Minimalist ve 3D yüzeyli kumaşlar, sentetik dünyanın parlak renkleri, sofistike tonların dengesi… Soğuk gri tonlarına alg yeşili, asil siyah tonuna saks mavi eşlik ediyor. Dijital canlı renkler göze çekici gelirken sofistike zengin lacivert tonlar ve metalik gri tonları fiziksel hayatımızın ana parçaları oluyor. Bir başka temamızda doğadan ilham aldığımız renklerle ruhumuzu canlandıran ve besleyen yeşillere, sıcak turuncu ve sarı tonları eşlik ediyor. Pozitif etki veren ve içimizi rahatlatan havacı mavi ve kırmızı tonları zamansız kullanımları ifade ederken, gri ve tarçın tonları samimiyeti vurguluyor. Metaverse çağına girerken dijital ile fiziksel arasındaki ince çizgide, çarpıtılmış gerçekliğin estetiği yükselen bir değer olarak kaşımıza çıkıyor. Yaşam alanı olarak sanal dünyayı tercih eden insanların sayısı artarken, video oyunları ve sanal gerçekliklerin etkisi online ve offline varoluşlarımızın arasındaki sınırları zorluyor.