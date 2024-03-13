Ece ULUSUM

Oyuncu ve komedyen Lesli Karavil 2017’de sahneye çıktı, şakalarıyla kendine sağlam kitle edinince de stand-up’larına tam gaz devam etti. Samimi, zeki, hızlı esprileri ve doğaçlama yeteneği ile kurguladığı stand-up şovuyla 90 dakikalık muzip hikayeler anlatıyor. Geçen sezon tam 65 gösteri yaptı. Sosyal meydanda da şakaları sık sık DM’lerde dolaştı. Bu sezona da hızla başladı. Sıradaki şovları 12 Mart’ta Zorlu PSM, 5 Nisan’da ise Komedi Kulüp’te. Lesli Karavil şimdi de yeni bir kadın odaklı proje peşinde. Karavil ile sphbet ettik.

Eğitim geçmişiniz epey dolu. Neden bu kadar sayıca çok ve farklı kişilerden eğitim almak istediniz?

İnsanın kendini tanıması, kendini bulması zaman alıyor ve zaman içinde yapmaktan keyif aldığı şeyler de farklılaşıyor. Bununla beraber ben çok yönlü olmaktan keyif alıyorum. Öğrenmek beni geliştiriyor. Sahnede de farklı sektörler hakkında bilgim beni destekliyor.

“Kadınlar komikse dişil enerjisi azdır” diyenler var. Öyle mi sizce? Bu gibi genellemeli tespitlere ve yargılara yaklaşımınız nedir?

Bu tip yargılar ile ilgilenmiyorum. Komediyi birleştirici bir unsur olarak kullanmaktan keyif alıyorum. Ayrıştırıcı ve tenkit etmekten beslenen insanlar ilgimi çekmiyor. Elbet herkes düşüncelerinde serbest. Ama şunu da söylemek çok kolay olur hiç komik olmayan ve dişil enerjisi düşük de kadınlar elbet vardır. Dişil enerjimizi düşüren komiklik değil, kapitalist düzende karşılaştığımız yaşam koşulları olabilir.

Neden sürekli siyah giyiniyorsunuz? Amerika’da kadın stand-up yapanlar bu giyim tarzını yıktı, rengarenk kıyafetlerle sahneye çıkıyorlar...

Aklımda farklı renklere geçiş var, hatta son fotoğraf çekiminde kırmızı kullandım ve sizle aynı fikirdeyim. Siyah belki kolaylık oluyor. Ve sürekli kıyafetimizi düşünmekte ayrı bir mesai. Ama bu konu benim de aklımda. İsteğim komedi ile birlikte renklenmek. Ama sadece sahnede değil genel olarak daha renklerden korkmayan bir toplum olmamızı çok isterdim. Kendim bu konuda daha cesaretli hissediyorum.

Sırf kadın olduğunuz ve tuhaf önyargılardan dolayı anlatmaya çekindiğiniz konular oldu mu?

Toplumu, olduğun ortamın dengelerini hissederek şaka yapmaya dikkat ediyorum. Sansürlediğim şakalarım da duruma göre elbet vardır. Bulunduğun ortamında nabzını da anlamak bir meziyet. Amaç güldürmek ve yakınlaştırmak.

Yaptığınız işin en güzel ve en sevmediğiniz yanı nedir?

En güzel yanı farklı insanlarla bir arada olmak, önyargıların kalktığı daha samimi bir ortamın oluşması ve insanların daha mutlu hissettiğini görebilmek. En sevmediğim yanı sahne öncesi kendi gerginliğim ve korkum.

Bir kadın projeniz olacakmış. Projenin çıkış noktası ve süreç nasıl ilerledi anlatır mısınız?

Kadın projesi olduğu doğru. Yeni proje kadın stand-up’çılarla birlikte yapacağımız ve kadınlar güldüremez ön yargısını kıracak ve yeni bir eğlence anlayışı getirecek. Ama söylemek için erken ve bir şey üzerinde çalışırken çok fazla onun bilgisini paylaşmayı sevmiyorum. Hayalimi gerçekleştirebilirsem o zaman görülmesi daha çok keyif veriyor bana. Şu an üstünde çalıştığım fikrin nereye evrileceğini ben de bilmiyorum. Üretim sürecinde paylaşmak enerjimin azalmasına ve dağılmasına sebep oluyor.

Yeni planlar neler?

Yeni planım uzun bir tatile gitmek. Yeni deneyimler yaşarken yazmak. Yeni hikayeler anlatmak, yeni şakalar yazmak. Haziran ayına kadar gösterilerimi yapmaya devam edip daha sonra bilmediğim farklı bir ülkeyi gezmek niyetim.