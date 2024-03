Mavi sevdanın düşler atlası…

Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Çeşme yakınların da demirleyip gecelediğimiz sakin koyda keyifli dost soframıza eşlik eden konuların başında yat turizmi geliyordu. Hayli ilginç bilgiler edindim. Bu nedenle ertesi gün konunun uzmanlarından Çağlar Paliç’i aradım. Öncelikle bir gerçeğin altını çizmem gerekiyor. Türkiye, sahip olduğu benzersiz coğrafi konumu ve şahane kıyıları nedeniyle Akdeniz çanağında giderek popüler hale geliyor. Öte yandan Karadeniz, Marmara ve Ege ekseninde de dikkat çekiyoruz. Potansiyelimiz hayli yüksek. Ancak altını çizerek belirtmek istiyorum. İfade ettiğim bu hat üstünde, birbirlerine en fazla 30 40 mil mesafede ve sadece amatör denizcilerimize yönelik uygun fiyatlı bağlama ve atma-çekme tesisleri yapılması gerekiyor. Bu da yetmez! Üst gelir kitleleri ne yönelik ve özel sektör tarafından işletilmek üzere modern marinalar da inşa edilmelidir. Böyle bir durumda en fazla on yıl içinde özellikle Karadeniz kıyılarımız uygun mevsimlerde yeni bir cazibe merkezi olacaktır. Ege ise yılın her mevsiminde ayrı güzeldir. Potansiyeli müthiştir. Örneğin, Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı, resimleri ve dizeleriyle ölümsüzlüğe erişen Bedri Rahmi Eyüboğlu ve filolog, arkeolog, yazar, kısacası doğa ana Azra Erhat’ın öncülüğünde 1950’lerin ortalarında başlayan mavi tur günümüzde dev bir sektöre dönüştü. Bu gelişim son yıllarda daha da hızlandı. Ayrıca çeşitlilik kazandı. Ne mutlu… Ülkemizde profesyonel ve amatör denizcilerimizin karşı karşıya olduğu ciddi sorunlar da var elbette. Ne yazık ki her şey toz pembe değil! Ancak bu hafta konumuz yat turizmi olduğu için o alana odaklanacağım.

AÇIK ARA GULET

Yacht Dünyası, temelleri 2017 yılında atılan bir şirket. Müşterilerine mavi yolculuk rotasında, diğer kıyılarımızda veya talep edilmesi halinde yurt dışında keyifli tekne tatili seçenekleri sunuyor. Edindiğim bilgiye göre geçtiğimiz yıl hedeflerinin üstünde performans göstererek yüzde 250 büyüme sağladılar. Çağlar Paliç’in verdiği bilgilere göre yacht dunyasi.com maviliklerde unutulmaz hatıralar yaşamak isteyenlerin uğrak yeri haline geldi. Sektörün etkin isimlerinden Paliç, kurumsal veri tabanlarına dayanarak verdiği şu bilgilerin altını çiziyor: “Geçen yıl sistemimiz üzerinden yapılan rezervasyonlara baktığımızda müşterilerimizin talep ettikleri tekne tipleri arasında guletler yüzde 65 ile ilk sırayı aldı. Kalabalık grupların ve ailelerin tercihleri guletlerin popülerliğini artırırken motoryatlar, katamaranlar ve yelkenliler de farklı denizcilik deneyimleri arayan kullanıcılarımıza hitap ediyor.”

GÖZDE ROTALAR

Sektördeki payı, sergilediği büyüme ve karlılık performansı bakımından yerli ve yabancı büyük yatırımcıların radarında olan yachtdunyasi.com’un verilerine göre Türkiye’nin bu alandaki geleceği hayli parlak. Uygulamanın kurucusu Çağlar Paliç, 2024 sezonundan umutlu. Geçtiğimiz yıl Bodrum, Göcek ve Hisarönü’nün gözde rotalar takviminde öne çıktığını belirten deneyimli isim, “Türkiye’nin deniz turizmi, ülkemizin turizm pastasından aldığı yüzde 20’lik dilimle her yıl binlerce deniz ve yatçılık tutkununu ağırlıyor. Sularımızda tekne turizmi ile yapılacak yolculukların pazar büyüklüğü olarak 500 milyon dolarlık seviyeye ulaşmasını bekliyoruz. Yapılan araştırmalara göre ülkemizde deniz turizmi sektörünün toplam değeri 1 mil yar USD’yi aşıyor. Türkiye’nin bu alandaki filosu yaklaşık 1700’ü ay yıldız bayraklı, 200’ü yabancı olmak üzere tahminen 1900 tekne civarında. Ancak bunun yanı sıra münferit olarak kiralanan 3000 dolayında tekne olduğu tahmin ediliyor” diyor.

NOT EDİN!

Tekne turizmi alanında İspanya, Fransa, Yunanistan, İtalya ve Hırvatistan ile yoğun rekabet yaşanıyor. Peki, artılarımız ve eksilerimiz nedir? Çağlar Paliç, bu sorumu şöyle yanıtlıyor: “Doğal güzellik, kültürel zenginlik, fiyat Türkiye’nin eli çok güçlü. Ancak altyapı ve hizmetlerdeki farklılıklar, uluslararası algı, pazarlama ve tanıtım, bölgesel farklılıklar açısından sıkıntılarımız var.” Değerli okurlar, doğru yol da olduğumuz aşikar. Deyim yerinde ise Türkiye, zirvenin vaz geçilmez oyuncusu olma yolunda adım, adım ilerliyor. Keyifli bir tekne tatili planlıyorsanız şunları not etmenizde yarar var. www.yachtdunyasi.com’da kaptansız kiralamalarda uluslararası kabul görmüş bir yatçılık ehliyeti veya sertifikası, talep ediliyor. Ayrıca geçerli bir kimlik belgesi veya pasaport sunulması zorunlu. Hasar, kayıp veya diğer olası masraflar için de iade edilebilir bir güvence talep edilebiliyor. Dahası kiralayan kişinin, tekne ve yolcular için yeterli sigorta kap samına sahip olması isteniyor. Rotanız güvenlik ve uygunluk açısından önceden bildiriliyor. Sözün özü… Mavilikler şaka ya gelmez, yeterince seyir tecrübeniz yoksa hiç riske girmeyin, kaptanlı kiralama seçeneğine yönelin. İçiniz rahat etsin.

FİYAT ARALIĞI

Hiç şüphesiz keyifli tekne tatilinin bütçe boyutu da var. Çağlar Paliç, çeşitli fiyat seçeneklerine sahip olduklarının belirterek şu bilgileri paylaşıyor: “2024 yılın da 4-6 kişi, 7 gün ve her şey dahil olmak üzere Fethiye-Göcek-Fethiye rotasında yelkenli tekneler ortalama 2.750 Euro; Marmaris-Hisarönü-Marmaris esas alındığında katamaranlar 4.650 Euro; Kaş-Kekova-Kaş rotasında guletler 4.100 Euro.” Bu haftalık noktalıyorum. Gelecek hafta yeniden buluşmak üzere pruvanız neta, rüzgar kolayınıza olsun. Esen kalın.