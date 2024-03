Mecburi aile: Geride kalanlar

Takip Et

CANAN DEMİRAY

O, günümüzün büyük bütçeli filmlerle en çok övgü toplayan, akla ilk gelen yönetmenlerinden değil belki… Ama Alexander Payne'in sinemadaki imzası çok değerli. Komedi ve melankoliyi bir araya getirmedeki ustalığı, iyi senaryoları perdeye taşırken yaptığı işbirlikleriyle akıllarda kalan filmlere imza atıyor.

Telluride Film Festivali’nde ilk gösterimi yapılan, iki Altın Küre ödülü kazanıp, yedi Bafta adaylığı alan ‘The Holdovers/Geride Kalanlar’, Oscar Ödülleri’ne 5 farklı dalda aday gösterildi. Bu adaylıklar arasından bir kişi ödülü kucakladı; o da filmde kederli bir kafeterya müdürü olan Mary Lamb rolünü canlandıran Da’Vine Joy Randolph oldu.

Bu dokunaklı filmin konusu kısaca şöyle: Barton Akademisi, New England’da elit ailelerin erkek çocuklarının okuduğu bir yatılı okul. Ülkenin en iyi üniversitelerinden oluşan Ivy League’e ulaşmak isteyenlerin yolunda iyi bir durak. Hikayemiz burada başlıyor.

Huysuz öğretmen Paul Durham (Paul Giamatti), yaslı aşçı Mary Lamb (Da’Vine Joy Randolph) ve zeki ama sorunlu öğrenci Angus Tully (Dominic Sessa) herkesin ailesine koştuğu Noel döneminde, muhtelif sebeplerle okulda kalmak durumunda bırakılıyorlar. Böylelikle karşımıza modern bir Dickens hikayesi ile Breakfast Club kombini bir senaryo çıkıyor. Noel’de baş başa vakit geçirmek zorunda kalan bu üç benzemez, birlikte çıktıkları bu yolculukta kendiyle ilgili farklı şeyler keşfedip yakınlaşıyor, travmalarla yüzleşiyor. Bu deneyim onlara hiç kurmayı düşünmedikleri bir bağı kurmaya itiyor. Baştaki zorlayıcı öğrenci-öğretmen ilişkisi ise mentorlükten biraz baba-oğula evriliyor. Film, sınıf ve ırk ayrımına da çeşitli dokunuşlarla değiniyor. Filmin başarısının altında ise sıcak, samimi ve gerçekçi hikayesi yatıyor.

Beklenmedik dostluğun mimarları

Bu dokunaklı hikayedeki dostluğun mimarı olan üç oyuncunun birbirleriyle uyumu, filmin başarısının önemli bir parçası. Paul Giamatti’nin oyunculuğunu sevenler onu yıllarca Billions’da savcı Chuck Rhoades olarak izledi. Payne’in başarılı filmi ‘Sideways’in de yıldızı olan Giamatti bu ikinci işbirliklerinde de muhteşem bir performans sergiliyor. Ayrıca En İyi Oyuncu dalında Oscar’a aday olanlardan biriydi.

Filmdeki rol arkadaşı Mary Lamb’i canlandıran Da’vine Joy Randolph ise kesinlikle göz kamaştırıcı. Zaten Altın Küre dahil olmak üzere zaten aday gösterildiği her ödül töreninden başarıyla çıktı, buna Oscar da dahil. Kırılgan genç Angus’a hayat veren Dominic Sessa ise bu ilk filminde usta oyunculara taş çıkarıyor. Filmin bonus oyuncusu ise Good Wife’tan tanıyacağınız ve Elisabeth ile yakın zamanda ekrana geri dönen sempatik oyuncu Carrie Preston.

Hikayesi belki sıradan gelse de filmde işlenişi, Payne’in farklı mizah anlayışı ile kahkaha ve gözyaşını bir araya getiriyor. The Holdovers vizyonda, içinizi ısıtmak sinema salonlarında sizi bekliyor.

Filmin ilham kaynağı Merlusse

‘The Holdovers’ ödüllü ama ‘orijinalliği’ tartışmalı bir film. Zira yönetmenin Fransız edebiyat ve sinemasının önemli bir ismi olan Marcel Pagnol’un 1935 yapımı filmi ‘Merlusse’ü örnek aldığını söylemişti. Bu filmde de yatılı bir okulda Noel’de evine gidemeyen çocuklar ve başlarında sevilmeyen bir öğretmen var. Ancak ‘The Holdovers’ın hikayesini daha yukarı taşıyan aşçı karakteri bu filme mahsus. 1970’lerde geçmesini tercih etme nedenleri ise günümüzde sadece erkek yatılı okullarının daha yaygın olması. Filmin müzikleri ve kullanılan filtreler 70’lerde olduğunuzu da fazlasıyla hissettiriyor.

Bu arada ödüllerken bahsetmişken The Holdovers, Oppenheimer’dan sonra bu yıl Barbie, Poor Things ve Killers of The Flower Moon dahil tüm filmleri aldığı 93 ödülle geride bıraktı. Sonunda Türkiye sinemalarında gösterime başlanan film, Payne'in filmografisinden hoşlananların mutlaka izlemesi gerektiğini, beklentinin ötesine geçen bir yapım.