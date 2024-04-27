Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Temmuzda zam yapılacak mı?

Vedat Işıkhan, bir televizyon programında asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu. Işıkhan, temmuz ayında asgari ücrete ara artış yapılmayacağını belirterek, bu kararın belirlenen şartlar çerçevesinde alındığını vurguladı. Asgari ücretin belirlenmesinde dikkate alınan kriterlerin net olduğunu ifade eden Işıkhan, mevcut şartlar altında temmuz ayında bir artışın gerçekleşmeyeceğini dile getirdi.

Ocak ayındaki zam belirlenmiş şartlar altında yapıldı

Işıkhan, "Çalışanlarımızın emeğini sürekli seçim malzemesi olarak kullananlar art niyetli. Asgari ücretin nasıl belirlendiği belli. Biz bakanlık olarak işçi ve işveren tarafını bir araya getirerek belirlemede rol alıyoruz. Temmuzda artış yapılmayacak; ocak ayında bu belirlenmiş şartlar altında zam gerçekleşti. Ekonomi bir denge işidir. Dengenin dışında bir artış, marketlerde etiket değişikliklerine neden olur ve enflasyonu artırır. Biz kalıcı refahın peşindeyiz" yorumunu yaptı.

"Sendikalı işçi sayısı 2 milyon 495 bine ulaştı"

AK Parti hükümetleri döneminde sendikal hak ve özgürlükler konusunda evrensel değerleri esas alan önemli düzenlemelerin hayata geçirildiğini anlatan Işıkhan, şu bilgileri paylaştı:

"2013'te 1 milyon olan sendikalı işçi sayısı 2 milyon 495 bine ulaşmış durumda. İşçilerde sendikalaşma oranını yüzde 9'lardan yüzde 15'lere kadar çıkardık ancak bunu yeterli görmüyoruz. Sendikalı memur sayısı ise son 21 yılda 650 binden 2 milyon 130 bine yükselmiştir. Kamuda sendikalaşma oranını yüzde 47'lerden Avrupa'da olmayan oranlara çıkardık, yüzde 75'lere çıkardık."