İYİ Parti'de kurultay heyecanı: 4 aday yarışacak
İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı bugün yapılacak. Meral Akşener'in yeniden aday olmayacağını açıklanırken; 4 aday genel başkanlık için yarışacak.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından olağanüstü kurultay kararı alan İYİ Parti'de yeni genel başkan belli oluyor.
4 aday yarışacak
5. olağanüstü kurultayda Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu, Tolga Akalın ve Günay Kodaz yarışacak.
Akşener aday olmayacak
Tekrar aday olmayacağını açıklayan Akşener'in konuşması veda niteliğinde olacak.
İYİ Parti kurultayında 1302 kayıtlı delege oy kullanacak.
Kongreye seyirci alınmayacak
Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da gerçekleşecek kongreye seyirci alınmayacak.
Organizasyon komitesi bu karara ilişkin adaylardan gelen eleştirilere salon kapasitesini işaret ederek yanıt verdi.