Yüklü maaşa Harry Styles uzmanı aranıyor! 

Ece ULUSUM

Harry’nin okulu Holmes Chapel Partnership (HCP) tarafından yönetilen girişim, kasabayı keşfetmek üzere hayranlarını ağırlayacak yetenekli rehberler arıyor. Harry'nin Kasaba Turu, bu yıl Haziran ayında cumartesi sabahları ve Ekim’e kadar da hafta içi düzenlenecek. İlgilenen kişilerin hikaye anlatma yeteneğinin güçlü ve kasaba ile Harry Styles hakkında bilgi sahibi olması gerekiyor. Turun detayları henüz netleşmese de Holmes Chapel Partnership, esnek saatli bu işin tatmin edici bir maaşı olduğunun altını çiziyor. Eğer hikayeler anlatmayı seviyorsanız ve Harry'nin köydeki maceralarını iyi biliyorsanız, bu tam size göre.

STYLES’İN KASABASINDA NELER VAR?

Cheshire, Manchester şehir merkeze trenle yaklaşık 40 dakika uzaklıkta. Son iki yılda o kadar çok ‘Harries’ kasabaya gitti ki ekonomik açıdan kasaba sakinlerinin yüzü güldü. Elbette şimdi daha fazlasını istiyorlar. Bu turda neler mi var?

İKONİK MEKANLAR DA ZİYARET EDİLECEK

Turun en sevilen duraklarından biri Harry'nin Duvarı olarak bilinen Twemlow Viyadüğü, yani Harry'nin ilk öpüştüğü yer. Binlerce hayran viyadüğün duvarlarına Stlyes’a notlar bırakıyor. Ayrıca, Harry'nin X Factor macerasından önce çalıştığı Mandeville's Bakery ve Taylor Swift ile yemek yediği Fortune City Restoranı gibi ikonik mekanları da ziyaret edilebiliyor. Ve evet, fırında Harry'nin kendi boyutlarında hazırlanan kartonuyla selfie çekmek serbest. Harry Styles'ın eski evi London Road üzerinde ama halka açık değil.