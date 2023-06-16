AnadoluJet, İzmir-Bakü seferlerine başladı

Hüseyin ASLIYÜCE

Uçuşlar İzmir Adnan Menderes Havalimanı ile Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı arasında karşılıklı olarak haftanın 3 günü yapılacak.

İzmir-Bakü seferlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Genel Müdür (Ticari) Yardımcısı Kerem Sarp; ‘’Kardeş ülke Azerbaycan’la aramızdaki bağları yeni uçuş noktamızla daha da güçlendirmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bir millet iki devlet olarak gördüğümüz kardeş halkları, Başkent Bakü’ye İstanbul ve Ankara’dan sonra İzmir üzerinden bağlayarak, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ticari ve kültürel dostluğun da pekişmesine imkan sağlıyoruz.’’ dedi.