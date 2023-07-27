BBN Hava yolları, İstanbul Havalimanı uçuşlarına başladı
İGA İstanbul Havalimanı’nın 19’uncu havayolu kargo şirketi BBN Havayolları oldu.
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Hüseyin ASLIYÜCE
BBN Hava Yolları, İstanbul Havalimanı kargo uçuşlarına başladı. Litvanya Türk ortaklığı ile kurulan BBN Hava Yolları ve Taşımacılık A.Ş Türk Sivil Havacılığı tarafından en son ruhsatlandırılmış Türk bayraklı bir şirket.
BBN Havayolları ilk kargo uçuşunu TC-GCA Airbus 321 tipi uçakla bu gece saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'ndan Bishkek’e transit kargo taşıyarak başladı. Şirket A321 tipi kargo uçağı ile hafta 6 sefer yaparak kargo taşıyacak.