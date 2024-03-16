Eurocontrol’den İstanbul ve Antalya’ya özel simülasyon

Türkiye’nin de içinde olduğu Avrupa Hava Sahası’nı kontrol eden Eurocontrol, İstanbul ve Antalya için özel simülasyon gerçekleştirdi. Geçtiğimiz ay ilk olarak İstanbul TMA olarak adlandırılan bölgede kapasitenin emniyetli olarak artırılması için çalışmalar gerçekleştirildi.

Yaklaşık üç haftadır devam eden çalışmalarda, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) bünyesinde görev yapan kontrolörler, uçuş emniyeti ile yoğun hava sahasında nasıl yönetim yapacakları konusunda simülasyona katıldı.

Bunların başında da İstanbul Havalimanı için üç pistin aynı anda iniş ve kalkış için kullanılması yer aldı. Ayrıca Sabiha Gökçen Havalimanı için inşası tamamlanan paralel pistin getireceği ek trafik konusunda da simülasyon gerçekleştiriliyor.

Antalya simülasyonu 18 Mart’ta başlıyor

Eurocontrol tarafından yapılan bilgilendirmeye göre İstanbul’un ardından Antalya Havalimanı için de simülasyon çalışmaları 18 Mart’tan itibaren başlıyor. Antalya TMA gerçek zamanlı simülasyon projesi, doğrulama planının tanımı, hedef ve senaryoların yanı sıra simülasyon platformu uyarlaması da dahil olmak üzere aylarca süren hazırlığın ardından egzersiz aşamasına geçiyor. Yeniden tasarlanan terminal manevra alanını hem nominal hem de nominal olmayan vakalar için bağımsız paralel pist operasyonları ile DHMİ kontrolörleri toplam 6 hafta sürecek simülasyonda çalışmalara katılacak.

Artan trafik sayısı

Tamamlanacak eğitim çalışmalarının ardından 2024 yazında yükselen hava trafik sayısı için hava sahası hem daha emniyetli hem de daha verimli kullanılmış olacak. Gerek İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları, gerekse de yeni yatırımla Antalya Havalimanı için ciddi bir trafik artışı bekleniyor.