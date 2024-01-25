İGA Güvenlik, dünya çapında bir eğitim merkezi oluyor

İGA İstanbul Havalimanı, United States Transportation Security Administration (TSA) ile gerçekleştirilen iş birliği ile güvenlik hizmetlerine yönelik eğitimlerinin kapsamını genişletiyor. İGA Akademi bünyesinde yürütülen ve İGA Güvenlik Genel Müdürlüğü tarafından verilen eğitimlerden 2023 yılında, TSA'nın programına dahil Azerbaycan, Özbekistan ve Kazakistan gibi ülkelerden 67 havalimanı güvenlik personeli faydalandı. 2024 yılı itibarıyla ise, Özbekistan, Kazakistan, Yemen, Ürdün, Fas ve Kuveyt’ten 400'den fazla güvenlik görevlisinin İGA'da eğitim görmesi bekleniyor. Aynı zamanda Mısır, Irak, Umman gibi ülkeler de dahil olmak üzere 2024 Nisan ayı içerisinde TSA yetkisindeki 10'u aşkın havalimanında da bu eğitimin verilmesi planlanıyor.

Güvenlik sistem ve cihazlarının teknolojileri ve kullanılması, kontrol noktalarında gerçekleştirilen diğer güvenlik uygulamaları ile bu noktadaki yöneticilere yönelik uygulamalı içerikler gibi eğitimlerin tüm koordinasyon çatısı ve detayları İGA Akademi bünyesinde yürütülürken, eğitim içeriğinin tasarımı, aktarılması ve pratik uygulamalar İGA Güvenlik Genel Müdürlüğü’ndeki yetkin eğitmenler tarafından gerçekleştiriliyor. Liderlik eğitimlerinde ise, hem örnek liderler hem de ilgili olan etkileşimli eğitim yöntemler kullanılıyor ve grup başına 5 gün süren eğitimler sonrası ICAO, IATA ve ACI akredite kurum sertifikası veriliyor.

Kişisel gelişim eğitimlerini de kapsıyor

İGA’da verilen eğitim sadece güvenlik uygulamalarını değil, aynı zamanda güvenlik ekipleri içerisinde kadın liderliğini güçlendirme ve kişisel gelişim eğitimlerini de kapsıyor. Güvenlik hizmetinde rol alan kadın çalışanların, yöneticilik becerilerinin artırılmasına ve sayısal olarak kadın yönetici sayısının artırılmasına yönelik olan ‘Güvenlikte Kadınları Güçlendirmek: Kariyer Gelişimi ve Liderlik Eğitimi’nden’ (“Empowering Women in Security: Career Advancement and Leadership Development”) 2024 Nisan ayı içerisinde Özbekistan ve Kazakistan’dan kadın personeller faydalanacak. 2024 yılında eğitim verilen kadın personel sayısının da artırılması hedefleniyor.

İGA İstanbul Havalimanı CEO Vekili Selahattin Bilgen: “İGA İstanbul Havalimanı'nın bu başarısı, sadece bölgesel değil, aynı zamanda uluslararası bir etki yaratıyor. TSA ile iş birliğimiz, bölge havalimanları için bir örnek teşkil ediyor ve İstanbul Havalimanı'nı dünya çapında bir eğitim merkezi olarak konumlandırıyor. Amacımız, havacılık güvenliği alanında en yüksek standartları belirleyerek, yolcuların ve havalimanı çalışanlarının güvenliğini her zaman en üst düzeyde tutmak. Bu gelişme, havalimanımızın, havacılık güvenliği eğitimleri konusunda bir marka haline geldiğinin ve sektördeki liderliğinin bir göstergesidir.” dedi.