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İstanbul Havalimanı, 1412 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı, 1-7 Nisan'da günlük ortalama bin 412 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak belirlendi.

Haber Merkezi
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İstanbul Havalimanı, 1412 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
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Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 1-7 Nisan dönemine ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayınlandı.

Raporda, İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama bin 412 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1326 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1293 uçuşla Londra Heathrow havalimanları takip etti.