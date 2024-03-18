İstanbul Havalimanı, dördüncü kez ‘Yılın Havalimanı’ seçildi

Dünya havacılık sektörünün prestijli yayınlarından ve havacılık sektörünün tüm ana kategorilerini ödüllendiren tek uluslararası etkinlik olan “Air Transport Awards”ta ödüller sahiplerini buldu. “Yılın Havalimanı” (Airport of the Year) ödülünün sahibi bu yıl da İGA İstanbul Havalimanı oldu.

Yunanistan’ın Ekali kentinde düzenlenen törende, ödül İGA İstanbul Havalimanı CEO Vekili Selahattin Bilgen’e takdim edildi. 2021, 2022 ve 2023 yıllarında da tüm dünyadan rakiplerini geride bırakarak “Yılın Havalimanı” seçilen İGA İstanbul Havalimanı, üst üste dördüncü kez bu başarıya imza atmış oldu.

Her yıl Hermes - Air Transport Organizasyonu, ATN (Air Transport News) ve ALA (America Latina Aeronoticias) tarafından düzenlenen “Air Transport Awards” ödülleri, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI), Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ve Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) gibi önde gelen havacılık sektörünün kuruluşları tarafından seçilen özel bir kurul tarafından organize ediliyor.

14 havacılık sektörü kategorisinden oluşan ödüller, sektörün gelişimine katkıda bulunan kişi, kurum ve şirketlere veriliyor. Kazananlar, 4 binden fazla Air Transport News okuyucusu ve havacılık sektöründeki yöneticilerin katıldığı oylama ile belirleniyor.

İGA İstanbul Havalimanı CEO Vekili Selahattin Bilgen, konuya ilişkin açıklamasında şunları kaydetti: “İGA İstanbul Havalimanı olarak, 4 binden fazla katılımcının oyuyla ‘Yılın Havalimanı’ ödülüne üst üste dördüncü kez layık görülmek gurur verici. Dünyadaki tüm uluslararası havalimanları arasında öne çıkarak bir kez daha bu unvanı elde etmek, havalimanımızın operasyonel mükemmelliği için çaba gösteren tüm ekiplerimizin büyük özverisinin bir kanıtı. Misafirlerimize keyifli bir seyahat deneyimi sunabilmek adına verimlilik, sürdürülebilirlik, inovasyon ve yolcu memnuniyeti hususunda kendimize her geçen dönem daha yüksek standartlar belirliyoruz. Bu ödül, sektörün öncüsü olarak hayata geçirdiğimiz uygulamalarımızdaki samimi kararlılığımızın da göstergesi. Air Transport Awards ekibine bu kıymetli ödül için teşekkür ediyoruz.”

Air Transport News Genel Direktörü ve CEO'su Dr. Kostas Iastrou ise, “İGA İstanbul Havalimanı, Covid-19 pandemisinden bu yana havacılık sektörünün karşılaştığı tüm zorluklara rağmen dirençli ve inovasyonda lider bir havacılık merkezi olduğunu kanıtladı. Yolcu sayısında pandemi öncesi rakamlara hızla ulaşan ve havayolu çeşitliliğini artırarak sektörde öncü bir küresel aktarma merkezi konumuna ulaştı. Bu ödül, havalimanı çalışanlarının özverili çalışmaları ve misafirlerine sağladıkları keyifli yolculuk deneyiminin de bir yansıması.”