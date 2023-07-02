İstanbul Havalimanı’nda dönüş yoğunluğu başladı

Hüseyin ASLIYÜCE

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesinin ardından yurtdışında memleketlerine ve tatil bölgelerine giden İstanbullular, kente dönüş yapmaya başladı. Dönüşlerini Havayolu ile yapan yolcular İstanbul Havalimanı’nda yoğunluk oluşturuyor.

İstanbul Havalimanı’nda personel takviyesi yapıldı

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, personelleri yoğunluk yaşanan pasaport ve güvenlik noktalarına takviye ediyor. Otoparkta ise, yaşanacak yoğunluk nedeniyle de otopark içinde yönlendirme yapan personel bulunduruyor. THY’ye yer hizmeti veren Turkish Ground Services (TGS) personeli de bagaj alım alanında ve çıkışta yolculara yardımcı oluyor. Yurtdışından gelen Türk yolcular için İstanbul Havalimanı dış hatlar geliş biometrik pasaport geçiş noktasında da polisler vatandaşlara yardımcı oluyor. İstanbul Havalimanı’nda bulunan Havayolu, yer hizmeti ve işletmeciler vatandaşların mağdur olmaması için bugün personel takviyesi yaptığı öğrenildi.

THY bugün 1765 sefer ile 309 bin yolcu taşıyacak

Öte yandan Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün THY tarihinde ilk defa günlük yolcu sayısında 300 bin eşiğini aşıyoruz. Planladığımız 1765 seferde 309 Bin üzeri yolcumuzu misafir edeceğiz. Tüm kapasitemizi hizmete verdiğimiz bayram dönüşünde, iç hatlarda doluluk oranı %95'i aştı. Hayırlı, güzel yolculuklar." dedi.

Antalya Havalimanı’nda 1088 uçuş rekoru

Bu arada Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Ulaşımda zirveye uçuyoruz. Rekorlar birbiri ardına geliyor. 1 Temmuz Cumartesi günü Antalya Havalimanı’nda "Tüm zamanların en yüksek uçuş sayısı; 1188” ifadelerini kullandı. 1 Temmuz Cumartesi günü Antalya Havalimanı’nda 1188 uçuş trafiğine ulaşılırken, 199 bin 419 yolcuya hizmet verildi.

Trabzon Havalimanı’nda 145 uçuş rekoru

Türkiye Hava Trafik Kontrolörleri Derneği (TATCA) ise, sosyal medya hesabından yaptığı duyurusunda, Trabzon Havalimanı’nda 30 Haziran Cuma günü 145 iniş-kalkış ile tüm zamanların rekoru kırıldığını bildirdi.