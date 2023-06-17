İstanbul Havalimanı’nda karne tatili yoğunluğu

Hüseyin ASLIYÜCE

İstanbul Havalimanı'nda sabah saatlerinden itibaren özellikle iç hatlar terminalinde yoğunluk yaşandı.

Aileleriyle memleketlerine veya tatil beldelerine gitmek üzere Havalimanı’na gelen vatandaşlar ve öğretmenler İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu.

Okulların kapanmasının hem yaz hem de Kurban Bayramı tatilinin bir araya gelmesi üzerine İstanbul dışına Havayoluyla gitmek isteyen tatilciler check-in kontuarları ve güvenlik noktalarında zaman zaman kuyruk oluştu.



İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ekipleri bu yoğunluk nedeniyle güvenlik noktalarında ve terminalde yolcuları yönlendirdi. Güvenlik kontrolünün ardından terminale gelen yolcular, bilet ve valiz işlemleri için iç ve dış hat kontuarlarında sıraya girdi.

Tüm öğrencilere iyi tatiller diliyorum

Yaz tatili için İstanbul Havalimanı'ndan Isparta'ya giden öğretmen Nur Sarı, eğitim ve öğretim yılının bitmesi nedeniyle memleketine gideceğini söyledi. Öğrencilerinin tatilde bol bol dinlenmesini isteyen Sarı, "Tüm öğrencilerime başarılar ve iyi tatiller diliyorum. Enerjik bir şekilde tekrar okula başlamalarını istiyorum. Kurban Bayramı tatili için ailemin yanına, memlekete gidiyorum. Öğrencilerim bu süreçte biraz oynayıp rahatlasınlar. Stres attıktan sonra ufak tekrar yapsalar iyi olur" şeklinde konuştu.



Tatilde bol bol kitap okuyun

Gaziantep'e gideceğini belirten öğretmen Buse Küspeci ise öğrencilerden iyi bir tatil geçirmelerini istedi. Tatilde öğrencilere bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulanan Küspeci. "Ben de memleketime gidiyorum. Herkesin bayramını şimdiden kutluyorum. Güzel geçen bir eğitim öğretim yılı oldu. Öğrencilerimle iyi anlaştım. Onları seviyorum." dedi.