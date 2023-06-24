İstanbul Havalimanı’nda kurban bayramı yoğunluğu devam ediyor

Hüseyin ASLIYÜCE

Kurban bayramı tatilini yurt içi ve yurt dışı tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar İstanbul Havalimanı’nda yoğunluk oluşturdu.

Kurban bayramı tatilini ilk günü İstanbul dışında değerlendirecek olan vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'nda yoğunluğun yaşanmasına neden oldu. THY yolcularının mağdur olmaması için yer hizmeti şirketi Turkısh Gorund Service (TGS) vardiyalara personel takviye etti. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ekipleri havalimanı girişinde ve terminal içinde önlemler aldı. Güvenlik geçiş noktalarında İGA Güvenlik ise personel sayılarını artırdı. Yarın ise 254 bin 559 yolcunun havalimanını kullanacağı ve 1583 uçuşun gerçekleştirilmesi planlanıyor.