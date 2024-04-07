İstanbul Havalimanı’nda yoğunluk sürüyor

Ramazan Bayramına sayılı günler kala, havayolunu kullanarak il dışında değerlendirmek isteyen vatandaşlar İstanbul Havalimanı’nunda zaman zaman yoğunluğa neden oluyor.

Uçuşların yoğun olduğu öğle saatlerinde İGA havalimanı personelleri yolcuların sorun yaşamaması için ek önlemler alıyor. Terminale giriş yapan yolcular güvenlik kontrollerinin ardından iç ve dış hat kontuarlarında uzun kuyruklar oluşturuyor.

Çocuklu aileler, vakit kaybetmemeleri için özel bölümden geçirilirken, İGA güvenlik ekiplerince kuyruk oluşmasını engellemek için terminal binası girişindeki x-ray kontrol noktaları ile kapılar açık tutularak yolcuların bu noktalardan hızlı geçişleri sağlanıyor.

Dış Hatlar Giden Yolcu Terminali'ndeki tüm pasaport bankolarını açık tutulurken Türk pasaportlu yolcular için e-pasaport bankolarına yönlendiriliyor. Yoğunluk nedeniyle Yurt dışı harcı pulu makinaların önünde zaman zaman kuyruk oluşuyor.