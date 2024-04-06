İstanbul Havalimanı'nda bayram yoğunluğu: Bir günde 222 bin yolcu seyahat etti

Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 9 günlük tatil öncesinde İstanbul Havalimanı'nda başlayan yoğunluk, dün olduğu gibi bugün de devam etti.

Havalimanında artan uçuş ve yolcu trafiğine karşı gerekli önlemler alınırken, İstanbul Havalimanı'ndan dün 1512 uçuş gerçekleştirildi ve 222 bin 72 yolcuya ev sahipliği yapıldı.

Havalimanından bugün de 1448 uçuşla 231 bin 38 yolcunun seyahat etmesi bekleniyor. Yolcu sayısının 9 Nisan Salı günü 1416 uçuşla 278 bin 688'e ulaşacağı tahmin ediliyor.