İstanbul Havalimanı'ndan iki rekor

Hüseyin ASLIYÜCE

İstanbul’da oynanan Şampiyonlar Ligi finalinin ardından havayolu ile ülkelerine dönen yolcular İstanbul Havalimanı’na iki rekor birden getirdi.

İstanbul Havalimanı’ndan yapılan açıklamada, 11 Haziran Pazar günü gerçekleşen toplam uçuş sayısının bin 684 olduğu belirtildi. 9 Haziran'da yapılan bin 594 sefer ile günlük uçuş rekoru kırılarak, Avrupa'daki havalimanlarında bir günde yapılan uçuş sayısının da geçildiği kaydedildi.

Bu rakam ile İstanbul Havalimanı, Türk sivil havacılık tarihinde 24 saat içerisinde bir havalimanındaki en yüksek hava trafiğine ulaşırken, Frankfurt Havalimanı'nı da geride bıraktı.

Frankfurt Havalimanı’nı geride bıraktı



Eurocontrol verilerine göre, 2019 yılının Eylül ayında, Almanya’da bulunan Frankfurt Havalimanı'nda bir günde bin 624 toplam iniş-kalkış gerçekleşmişti.

İstanbul Havalimanı bu rakamı geçerek Avrupa havalimanları arasında en yüksek günlük uçak iniş kalkış sayısına ulaşmış oldu.