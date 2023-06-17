THY, Airbus ile eğitim anlaşması yaptı

Hüseyin ASLİYÜCE

Türk Hava Yolları (THY) Havacılık Akademisi, güncel eğitim içerikleri, sınıf ve dijital ortamda ulusal ve global pazara sunduğu eğitimlerle günden güne kendini geliştiren akademi Airbus’ın eğitim hizmetlerinden sorumlu şirketi AirBusiness Academy arasında iş birliği anlaşması imzalandı. Havacılık Akademisi ve AirBusiness Academy bu protokolle tarafların yurt içinde ve yurt dışında ‘’Eğitim hizmetlerinin Pazarlama ve satış’’ faaliyetleri ile ilgili konularda karşılıklı iş birliğini yapmış oldu.

Fransa’nın Toulouse şehrinde bulunan Airbus yerleşkesinde gerçekleşen “Eğitim Çözümleri Protokol İmza Törenine” Airbus İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Thierry Baril, AirBusiness Academy CEO Adam Mc Gonigal, AirBus International Cooperation yöneticisi Thierry Ader, Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı (İnsan Kaynakları) Abdulkerim Çay, Türk Hava Yolları Eğitim Başkanı Kübra Filikci ve Türk Hava Yolları Eğitim Hizmetleri Pazarlama ve Satış Müdürü Mustafa Demirak katıldı.

İmzalanan eğitim protokol anlaşması hakkında açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı (İnsan Kaynakları) Abdulkerim Çay; ‘’Bayrak taşıyıcı hava yolu olmanın bilinç ve sorumluluğuyla markamızı gelecek yıllara başarıyla uçuracak projeleri hayata geçirmek için çalışmalarımız sürüyor. Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi ile AirBusiness Academy’nin eğitim alanındaki bu iş birliği anlaşmasına imza atmış olmaktan mutluluk duyuyoruz’’ dedi