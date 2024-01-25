Daron Acemoğlu, ‘2024'ün En İyi Düşünürü’ olarak seçildi

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MİT) öğretim üyesi, ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Britanya merkezli Prospect dergisinin okuyucuları tarafından "2024'ün En İyi Düşünürü" seçildi.

ABD’deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) 1993 yılından beri ders veren Acemoğlu, 1967 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İlköğrenimini İstanbul Kadıköy’deki Aramyan Uncuyan Ermeni İlkokulu'nda tamamladıktan sonra 1986'da Galatasaray Lisesinden mezun oldu. Lisans eğitimini İngiltere’nin York Üniversitesi'nde tamamlayan Acemoğlu, London School of Economist okulunda öğretmenlik yaptı. 2000 yılında ise profesörlük unvanı aldı.

Siyasal ve ekonomik alanlarda yayınlanan akademik eserleri bulunan Acemoğlu, birçok yabancı ekonomi dergisinde editörlük yaptı. Her 2 yılda bir ekonomi alanında yaptığı katkılardan dolayı 40 yaşın altındaki bilim adamlarına verilen ödül olan John Clark madalyası ile 2005 yılında ödüllendirilen Acemoğlu, iktisat alanında yayınladığı makalesiyle 1996 yılının en iyi makalesi ödülünü aldı.

Profesör unvanını aldıktan sonra 2 kez Nobel İktisat alanında aday olarak gösterilen Acemoğlu’na 2013 yılında sosyal bilimler dalında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük ödülü verildi.