DEİK Türkiye-Avusturya İş Konseyi Başkanı Burak Bilge, güven tazeledi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), İş Konseyleri 2023 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurullarını ve Ticari Diplomasi Ödül Törenini, DEİK Başkanı Nail Olpak'ın ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

20 Ocak 2024 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen törende DEİK çatısı altında ‘Ülke Bazlı İş Konseyleri', ‘Sektörel İş Konseyleri' ve ‘Özel Amaçlı İş Konseyleri' olarak faaliyet gösteren 151 İş Konseyi'nin Seçimli Genel Kurulu aynı gün eş zamanlı yapıldı. Kurulda DEİK İş Konseylerinin yeni dönem Başkanları ve Yürütme Kurulu Üyeleri seçildi.

İkinci kez DEİK Türkiye-Avusturya İş Konseyi Başkanlığına seçilen Burak Bilge, iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmayı hedeflediklerini vurgulayarak, özellikle de enerji ve dijital alanlarda iş birliği seviyesini en üst düzeye çıkaracak çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.

Avusturya yatırımlarının Türkiye'de hala çok önemli bir yer tuttuğuna dikkat çeken Bilge, "İki ülkenin yakınlaşması ile bu yatırımların artırılması ve geliştirilmesi yönünde adımlar atmaya devam edeceğiz." diye konuştu.