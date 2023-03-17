Raşit Akar, OYDER için adaylığını açıkladı

Yaklaşan Oyuncakçılar Derneği (OYDER) seçimlerine az bir süre kala, başkan adayları ve ekipleri açıklanmaya başladı. 20 Mart’ta yapılacak seçimler öncesi 'Oyuncakta değişim' mottosuyla yola çıkan ve sektör yönetiminde değişim talep eden bir, 60 kişilik kahvaltı organizasyonunda bir araya gelerek Raşit Akar’ın başkan adaylığında birleştiklerini açıkladı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan OYDER Yönetim Kurulu Başkan adayı Raşit Akar, oyuncak sektörü çok büyük bir ivme kazansa da dünya ölçeğinde Türkiye'nin halen çok geride olduğunu belirtti. Bir değişim rüzgarı estirebilmek için OYDER’in yönetimine aday olduklarını belirten Akar, şunları kaydetti: “Bizim en önemli amacımız, zamanı yakalayabilmiş, ulaşılabilir, şeffaf, tamamen sektörün menfaatleri ve gelişimi için çalışan ve tüm paydaşlarına dokunan bir yönetim oluşturmak. OYDER üyeleri için özel projeler geliştirerek, direkt olarak fayda sağlayacakları uygulamaları hayata geçirecek iş birlikleri yapacağız. Özellikle ihracat noktasında B2B etkinliklere çok önem vereceğiz. Dijital ortamda çoklu dil seçenekleri ile üye firmaların web sitelerine dünyanın her noktasından ulaşılmasını sağlayacağız. İthalat ile ilgili gözetim ve tareks uygulamalarında sektörün problemlerini ilgili kurumlar nezdinde sürekli ön planda tutacağız ve gri noktaları ortadan kaldıracağız. Bu noktada ithalatçılar ve imalatçılar için çözüm odaklı çalışmalar yürütüp, gerek devlet kurumları gerekse STK’lar nezdindeki muhataplarımızla çok yakın ilişkiler içinde olacağız.”