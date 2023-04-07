10 bin dolar sermaye ile yola çıktı 550 bin müşteriye nasıl ulaştı?

Türkiye’nin ilk ‘internet hizmet sağlayıcı’ firmalarından Turkticaret. net, 2021’deki yeniden yapılanmanın ardından çok hızlı bir büyüme yakaladı. Şirketin yönetim kurulu başkanı Zeki Çalışkan, aynı zamanda kurucusu da olduğu Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Derneği’nin (UKİD) de başkanlığını yapıyor. Türk dünyasının iş insanları arasında ortak yatırımları ve ticareti artırmaya odaklanmış bu güzide derneğin Ümraniye’deki merkezinde mütevazı iftar davetinde kendisiyle sohbet ederken, “Sayın Başkan, Turkticaret.net ne durumda” diye sordum. “Gayet iyi gidiyor, gençlerimizle yerli ve milli projelere imza atıyoruz, destek veriyoruz, büyüyoruz. Çok değerli genel müdürümüz Gökhan Yalçın sizi bilgilendirsin” dedi. Bunun üzerine, aynı zamanda şirketin en eski çalışanlarından biri olan Genel Müdür Gökhan Yalçın ile Turkticaret.net’in Uludağ Üniversitesi Görükle Kampusu’nda buluştuk. 1999’da sadece 10 bin dolar sermaye ile kurulan firmanın cirosunda

Gökhan Yalçın

‘hizmet ihracatı’ payı yüzde 15’e ulaşmış durumda. Şirketin çok ilginç tasarımlara sahip ofis ortamında yarısı mühendis yaklaşık 100 çalışanı var. Kendisi de yeni nesil bir ‘teknoloji’ Küçük ve Orta Boy İşletmesi (KOBİ) olan Turkticaret. net, yurt içinde ve dışında 550 bine yakın üyeye sahip. Bunların 120 bini farklı dijital hizmet ve ürün satın alan ‘sürekli müşteri’ konumunda. Gökhan Yalçın, “23 yıldan beri klasik söylemle ‘dijitalleşmenin belirli aşamaları için’ sürekliliği olan hizmetler veriyoruz” diyor ve şöyle devam ediyor: “Esas olarak 4 ana başlıkta faaliyetlerimiz var; Birincisi domain, hosting, marka tescili gibi hizmetler. İkincisi zoom ve benzerlerine rakip olarak kurduğumuz ve her geçen gün büyüyen web.tv’miz var ki bu konuda ülkemiz ve şirketlerimiz için en güvenilir ürün. Yurt içinde KVKK’ya uygun veri hizmeti de sağlıyoruz. Üçüncü hizmetimiz Theadx dijital reklamcılık ürünümüzle sağladığımız entegrasyonlar ki bundan da restoranlardan, e-ticarete, ihracatçı işletmelere kadar farklı sektörlerden geniş bir müşteri kitlemiz yararlanıyor. Reklamveren ile yayıncıyı dijital ortamda buluşuyoruz. Dördüncü ana ürün ya da hizmet alanımız ise haber yazılımımız. Bunda da çok başarılı ilerliyoruz ve müşteri sayımız hızla artıyor, şu anda ‘Basın İlan Kurumu’ süreçleriyle otomatik uyum sağlayan tek haber yazılımcısıyız diyebilirim. Çözüm odaklı çalışıyoruz ve hem kendi ürünlerimizi hem diğer ürünleri kullanarak büyük bir ekosistem geliştiriyoruz.”

Teknoparkta olmak çok avantajlı

Uludağ Üniversitesi gibi Türkiye’nin en dinamik akademik ortamlarından birinde bir teknoparkta olmanın avantajlarından sonuna kadar yararlandıklarını belirten Turkticaret.net Genel Müdürü Gökhan Yalçın, “Akademik ortamla ve öğrencilerle çok iç içeyiz ve eğitimler başta olmak üzere tüm etkinliklerden yararlanıyoruz” diyor. Son dönemde geliştirdikleri ilginç bir ‘yazılım ya da ürünleri’ olup olmadığını sorduğumda ise dijital reklamcılıkla ilgili çok ilginç bir projeden bahsederek, “TV reklamcılığında devrim yapacak güzel bir bir ürünümüz oldu, ConnectedTV” diyor ve şöyle devam ediyor: “Online müzayede ile entegre, TV kanallarından reklam yeri satın almayı sağlıyor. Ölçülebilir ve hedefli olarak örneğin sadece bir ilimize, mahalleye ya da Türkiye geneline TV kanallarına ve videolara reklam verme imkânı sağlıyoruz. İki taraf içinde çok büyük bir çözüm. Yayıncı, hiç satamayacağı reklam alanları ve süreleri satabilecek. Testlerini yeni yaptık ve TV kanalları entegre olmaya başladı bile. Dünya genelinde Google’ın yaptığı işi biz de Türkiye öncelikli yapmaya başladık ve dünya geneline yayılacağız. Bu ürünümüzle de hizmet ihracatı gelirimizin bu yıl daha hızlı artmasını bekliyoruz. Son bir yıldır bu ürünü geliştirmeye odaklandık ve yakında lansmanını yapıp satışa başlayacağız.”

BİLETİN UNICORN’U OLMAK İÇİN DÜĞMEYE BASTI

Türkiye’nin en yüksek trafiğe sahip biletçisi olan ve geçen yıl 23 milyon bilet satışı yapan Biletinial, 2024 yılı sonuna kadar 20 ülkede faaliyette olacak. Firma bu konuda PwC’den stratejik danışmanlık hizmeti alacak. PwC, Biletinial için potansiyel pazarları belirleyecek, hedef pazar seçimi yapacak, bölgesel rekabete ilişkin detayları saptayacak. Ayrıca yurtdışı yatırımların gerçekleştirilmesi için finansal planlama, şirket değerlemesi ve olası yatırım süreçlerinde destek verecek. PwC Türkiye Kıdemli Ortağı Cenk Ulu, Türkiye’nin, girişimcilik ekosistemiyle ümit vadeden ülkelerden biri olduğuna inanıyor ve “2021 yılında ilk kez girişimlere yapılan yatırımlar, milyar dolarlık seviyeye ulaşmıştı. Startups.watch’ın verilerine göre de start-up’lara 2022’de toplam 1 milyar 593 milyon dolarlık yatırım yapıldı. Bugüne kadar 6 girişim unicorn oldu.

Ulaş Uslu & Cenk Ulu

2023 Sanayi ve Teknoloji stratejisi ile bu sayının 10’a çıkarılması hedefl eniyor. Bu konuda en kritik konu ise ürün-pazar uyumu ve pazara çıkış stratejilerini net olarak belirlemiş olmak” diyor. Biletinial CEO’su Ulaş Uslu ise 2022’de rakiplerin çok üstünde biletleme sayısına ulaştıkları söylüyor ve hedefl erini şöyle anlatıyor: “Geliştirdiğimiz yapay zekâ destekli teknolojilerle fark yarattık. Sistemimiz Hırvatistan, Arnavutluk ve Kosova’da çalışmaya başladı. Önümüzdeki aylarda PwC’nin desteğiyle tüm Balkan coğrafyasına yayılacağız. 2023’ün son çeyreğinde Almanya, Hollanda, Belçika ve Avusturya’da faaliyetine başlamayı planlıyoruz. Benzer bir yapılanma için Baltık Bölgesi’nde ve Güney Amerika için de değerlendirmeler yapıyoruz. Online biletleme alanında yurtdışında da faaliyet gösteren Türkiye’nin ilk ve tek şirketi olarak konumumuzu güçlendirmeyi hedefl iyoruz. Bunun için altyapımız, teknolojik birikimimiz, azmimiz, isteğimiz ve heyecanımız fazlasıyla var.” Biletinial, 2011’de kuruldu, halen 250 sinema, bin 200 salon ve 130 binden fazla koltuk kapasitesine hizmet sunuyor.