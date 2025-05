Mevzu ‘bahis’ olunca, cirolar milyar dolarları aşıyor!

Geçmişte, bazı eski devlet ve iş dünyası büyüklerimiz ‘ekonomimizdeki yüksek kayıt dışılığı’ faydalı bulduklarına dair tuhaf sözler söylemiş olsa da bütün güçlü ve istikrarlı ekonomilerin, ‘her şeyin mümkün olduğu kadar kayıt altındaki’ ülkelerde olduğu acı bir gerçektir. Türkiye’de “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında 7258 Sayılı Kanun” 1959’da kabul edildi. Buralardan alınan vergiler, bahis konularına göre farklı oranlarda olabiliyor. Kayıt altındaki ‘bahis ve şans oyunlarından’ sağlanan vergi geliri de doğal olarak sektörün cirosu ne kadar kayıt altındaysa ve ne kadar yükselirse o kadar artıyor. 2025 bütçesindeki ‘şans oyunları vergi geliri’ hedefi 56 milyar lirayı aşıyor. Buraya kadar iyi de ‘yasa dışı bahis ve şans oyunları ve hatta kumar’ sektörünün ülkemizdeki cirosu o kadar yüksek tahmin ediliyor ki rakamı ilk kez duyanların şok yaşamaması mümkün değil. ‘Kaydı olmayan şeyin cirosu hakkında konuşmak kolay’ denilebilir. Ancak konuşanın kim olduğuna göre bu durum değişir. Kayıt altında 18, dışında 30 milyar dolar

Bu yıl kuruluşunun 45’inci yılını kutlayan Hitay Holding’in patronu Emin Hitay ile sohbet ettik. Bünyesinde Teknoser, Exim, Bilyoner, Altili- Ganyan.com gibi her biri kendi alanında ülkemizde ilkleri gerçekleştirmiş şirketler var ve her biri hızla büyümeye devam ediyor. Emin Hitay, geçen yıl 3 milyar dolar ciro yaptıklarını, bu yıl da yüzde 40 kadar ciro artışı beklediklerini söyledi. Emin Hitay, sadece Bilyoner’in cirosunun 2,9 milyar dolar olduğunu söyleyince doğal olarak sohbet ve sorular ‘bahis’ ağırlıklı oldu. Emin Bey’in söylediklerinin en çarpıcı özeti ise mealen şöyle: “Türkiye’de ‘legal’ yasal bahis sektörü cirosu 17-18 milyar dolardır. ‘İllegal’ yasa dışı bahis cirosunun ise 30 milyar dolara ulaştığını, devletin buradaki kaybının 10 milyar dolar olabileceğini tahmin ediyoruz.”

Java ve Sumatra’nın jeotermal kralı!

Emin Hitay, grubun genel yapısı ve hedefl eriyle ilgili şu bilgileri aktardı: “Geçen yıl binden fazla çalışanımızla toplam ciromuz 3 milyar dolara ulaştı. Bu rakamın 2.9 milyar doları yüzde 50 ortaklığımızın bulunduğu Bilyoner’e, gerisi ise Teknoser ve Exim’e ait. Ülkemizi barkod teknolojisiyle ilk kez tanıştıran Exim’i kurduğumuzda, teknolojinin nasıl bir dönüştürücü güce sahip olduğunu fark ettim. Sonra Teknoser ile teknoloji hizmetleri ve sistem entegrasyonu alanında faaliyete başladık. Bilyoner ve AltiliGanyan.com ile de online şans oyunlarına girdik. Endonezya’da ise jeotermal yatırımlarla enerji sektöründe büyüdük. 2025 yılında ciromuzu yüzde 40 artırma hedefimiz var. İstanbul Fahri Konsolosu olduğumda Endonezya ile başlayan yakın ilişkilerim, bu ülkede jeotermal enerji projelerimizle devam ediyor. Java ve Sumatra Adaları’nda 7 sahada jeotermal lisansımız var. Bölgedeki yatırımlarımız 50 milyon doları aştı.”

■ Yapay zekalı ‘Bahista’ %73 tutturuyor!

Hitay Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay, online şans oyunlarındaki faaliyetleri hak kında şu bilgileri aktardı: “Bilyoner Türkiye’nin ilk online şans oyunları platformudur ve 22 yaşında. 2024’te 2,9 milyar dolarlık cirosuyla pazarında yüzde 17 paya sahip. Gelirlerinin tamamını internet üzerinden elde ediyor. 5 milyonu aşkın üyesiyle Türkiye’nin en büyük şirketleri arasında yer alıyor. Yüzde 76’ya varan doğru tahmin oranına sahip Türkiye’nin ilk Yapay Zekâ Tabanlı Bahis Yazarı Bahista’yı 2023’te sektöre kazandırmıştık. Futbol odaklı Bahista’nın ardından, Basketbol Süper Ligi ve EuroLeague üzerine analizler sunan Bahisandra da Bilyoner Yapay Zekâ ailesine katıldı. Bu sene yapay zekâ ailesinin yeni üyesi Profesör Bahista ile iddiamızı daha da ileri taşıdık. Spor ekosisteminin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak adına, çeşitli işbirlikleri ve sponsorluklar yapıyoruz. AltiliGanyan. com ile de at yarışlarına yepyeni bir heyecan getirdik. Amacımız, at yarışı tutkunlarına daha modern, interaktif ve kullanıcı dostu bir platform sunmak. Bura da yapay zekâ destekli tahmin sistemleri üzerine çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”