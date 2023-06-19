10. Uluslararası Ceviz Sempozyumu 2027’de Türkiye’de yapılacak

Uluslararası Ceviz Sempozyumu 2027’de Türkiye’de ilk kez yapılacak. Fransa Grenoble kentinde 12- 16 Haziran’da düzenlenen 9. Uluslararası Ceviz ve Pikan Sempozyumu’nda bir sonraki sempozyum için Güney Afrika ile Türkiye yarıştı. Dört yılda bir yapılan sempozyumun 2027’de Türkiye’de yapılmasına karar verildi. Fransa’nın Grenoble şehrinde ISHS (International Society for Horticultural Science) önderliğinde düzenlenen 9. Uluslararası Ceviz ve Pikan Sempozyumu’na Şili, Amerika Birleşik Devletleri(ABD), Portekiz, İtalya, Gürcistan, Güney Afrika, Macaristan, Yunanistan, Slovenya, İspanya, İsviçre ve Türkiye gibi dünyanın farklı ülkelerinden yaklaşık 300 kişi katıldı.

Fransız ceviz araştırma kuruluşları Senura ve CTIFL tarafından ortaklaşa düzenlenen sempozyuma Fransız Ceviz Kooperatif ve Birlikleri de katılarak çalışmalarını sundu.

Neler konuşuldu?

Ceviz sektöründeki son gelişmelerin ele alındığı Sempozyumda yeni çeşit-anaçlar, bitki materyallerinin üretim teknolojisi, bitki beslemede yeni yaklaşımlar, hastalık ve zararlılarla yeni mücadele metodları, hasat ve kurutma teknolojileri ve ceviz üreticilerinin iklim değişikliğine uyum sağlamaları konularında gelişmeler aktarıldı.

İklim krizinin cevize olumsuz etkileri

Uzmanlar iklim değişikliğinin ceviz üzerindeki etkilerini özetle şu sözlerle dile getirdi: “İklim değişikliğinin etkilerini görmeye başlıyoruz. İlk olarak, birçok ürün gibi üretim yapabilmek için sulanması gereken ceviz ağacının su ihtiyacı ile ilgili olarak artık su tasarrufu yapmamız gerektiğinden kültürel uygulamaları da yeniden çalışıyoruz. Bu nedenle, ağacın gerçek ihtiyaçlarına bağlı kalmak için yeni araçlarla sulama yönetimi üzerinde çalışmalıyız. Ayrıca meyve bahçelerinde, ağaçların dibindeki çim örtüsünü yeniden işleyerek toprağın buharlaşmasını sınırlamak için çalışıyoruz. Özellikle kış ve yaz sıcaklıkları, ağaç üzerinde çiçeklenme düzeyinde güçlü bir etkiye sahip ve bu konuda dengesizlikler var. Bu da tozlaşmanın iyi olmadığı anlamına geliyor ve aslında üretimi etkiliyor. İklim değişikliğinin ve özellikle sıcaklıktaki değişikliklerin yeni hastalıkların ve özellikle mantar hastalıklarının ortaya çıkmasına neden olduğundan şüpheleniliyor. Hastalık ve zararlılar son yıllarda çok daha fazla ceviz ağacına zarar vererek üretimde ciddi kayıplara neden oluyor.”

Sempozyumun son gününde Grenoble şehrindeki ceviz üretim alanları ve kooperatifl er ziyaret edilerek yerinde bilgi alındı.

Bir sonraki sempozyum için Güney Afrika ve Türkiye aday oldu. Türkiye’den Ekiz Fidancılık adına Okan Gündemir’in yaptığı sunum büyük ilgi gördü ve sonraki sempozyumun Türkiye’de yapılmasına karar verildi.

Türkiye’den kimler katıldı?

Fransa’daki sempozyuma Türkiye’den Tarım ve Orman Bakanlığı Bartın İl Müdürlüğü’nden Ziraat Mühendisi Cengiz Bostancı, Ekiz Fidancılık’tan Okan Gündemir, İzmir Bornova Araştırma Enstitüsü’nden Damla Ertimurtaş ve Nut -Vision’dan Murat Badem katıldı. Türk heyetinden Damla Ertimurtaş ceviz bakteri hastalıkları, Okan Gündemir Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Sütyemez tarafından geliştirilen ‘’DİRİLİŞ’ adlı ceviz çeşidinin sunumunu yaptı. Türkiye, Romanya ve İtalya’da yeni ceviz zararlısı Garella Musculana’yı tespit eden araştırmacı Ziraat Mühendisi Cengiz Bostancı ise bu zararlı hakkında bilgiler verdi. Murat Badem ise, ceviz işleme sistemleri ve otomasyonu sistemlerini anlattı.