2022’den 2023’e bir SWOT analizi

Sonuna geldiğimiz 2022 yılı Türkiye’de turizm iyi geçti. Bunun 2023 yılına olası yansımalarını artı ve eksileriyle bir SWOT analiziyle değerlendirelim. Bunu da değerli dostum Yusuf Hacısüleyman’ın çalışmasını sizlerle paylaşarak yapacağım. SWOT, İngilizce strengths/ güçlü yönler, weaknesses/ zayıf, opportunities/ fırsat ve threats/ tehditler sözcüklerinin baş harfler ile ifade edilen, durum değerlendirmesi yapılırken kullanılan teknik bir yöntemdir.

2023’E GİRERKEN TURİZM GÜÇLÜ YÖNLERİ/ARTILARI

Oda satış fiyatlarının indirimsiz satılabilirliği,

Ülkelerin post-COVID düzenlemeleri,

Açık büfe self servise tam dönüş, aktivite – eğlence özgürlüğü,

Maskesiz servis ve korkunun yenilmesi,

TK’nın Rusya – Ukrayna krizindeki uçak filo gücü,

Yeni Normal’den No-Normal’e geçiş başlangıcı için turistik arz zenginliği,

Kaynak pazarlarda seyahat isteğinin artması,

Avrupa içi seyahat trendi – coğrafi konum,

ZAYIFYANLAR/EKSİLER

Enflasyon - kur makası,

Ukrayna pazarının olmayışı,

İşletmeler için finansa erişim zorluğu,

Avrupa ve Rusya hava sahalarının karşılıklı kapatılması, uçuş süresi ve fiyat artışı,

Mevsimsellik nedeniyle istihdam sorunu artışı,

Konaklama vergisi,

Rus MIR kredi kartının sistemden çıkarılmış olması,

Avrupa Birliği’nin Rus petrol ve doğalgazına sabit fiyat uygulaması,

Flexible rezervasyon yapma tercihi.

FIRSATLAR

Kısa mesafe uçuşlara talebin artması,

Rus vatandaşlarına Schengen vizesi zorlukları,

Türk vatandaşlarına Schengen vizesi zorlukları ve iç pazara yöneliş,

Türk bayraklı hava yolu şirket sayısı artışı,

Genel seçimler atmosferinin olası olumlu etkileri.

TEHDİTLER