Artan ürün fiyatları ve sepet tutarları FinTech’in gelişimini hızlandırıyor

Son yıllarda hızlı bir ivme kazanan ödeme sistemi teknolojileri, enflasyon ve resesyon ikileminde kalan küresel ekonomik göstergelere rağmen 2022’de gözde endüstrilerden biri olmayı başardı. Bu trendin yükselişinde, e-ticaret lokomotif bir rol üstleniyor. Küresel Ödeme Trendleri 2022 Raporu’na göre, geçtiğimiz yıl mobil e-ticaret masaüstü e-ticaretin önüne geçti. 2025’e kadar e-ticaret satışlarının küresel ticaret içindeki payının yüzde 12 olacağı tahmin ediliyor. E-ticaretin yükselişi nakit ödemelerin büyük ölçüde rafa kalkmasıyla sonuçlanırken, dijital ödemelerdeki yükseliş, kredi kartlarını geride bıraktı. Sanal POS, Mobil POS, Fiziksel POS ve Cüzdan ürünleriyle şirketlere ödeme sistemleri alanında çözümler sunan finansal teknoloji şirketi Sipay, sektörün hızlı büyüyen şirketlerinden biri. 2022 yılında 10 milyar TL’lik başarılı işleme aracılık eden Sipay, söz konusu dönemde işlem hacmini 8, işlem adedini 5, üye iş yeri sayısını ise 4 kat artırdı. Sipay CEO’su Semih Muşabak, dünyanın ekonomik açıdan bir paradigma değişiminde olduğunu ve zamandan, mekandan ve hiyerarşiden kurtaran yenilikçi ödeme çözümlerine yönelik ihtiyacın arttığını söylüyor. Muşabak’ın dijital ödeme sistemlerine yönelik değerlendirmesi şöyle:

Dijital cüzdan yaygınlaşıyor

“Son yıllarda dijital çağın getirisi olarak mobil ve sosyal mecralar hayatımızın büyük bir parçası haline geldi. Özellikle pandemi dönemi ve sonrasında tüketici alışkanlıkları çağa uygun olmak üzere kökten değişti. Ödeme noktasında ise geleneksel bankacılık hizmetleri yerini dijital çözümlere bırakırken; şirketlere ve bireylere hızlı, kolay ve güvenli ödeme yöntemleri sunan finansal teknoloji sektörü hızla büyümeye, değişmeye ve gelişmeye devam ediyor. 2022 yılı özelinde; e-ticarette 2021’e göre artan ürün fiyatları ve ortalama sepet tutarlarının; şirketlere ve bireylere özel ön ödemeli kart ve dijital cüzdan hizmetinin yaygınlaşmasının; FinTech sektörüne yapılan yatırımların; geliştirme süreçleri tamamlanmış ve müşterilerin kullanımına sunulan yeni dijital ödeme çözümlerinin FinTech sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin hacimlerini yukarı yönlü olmak üzere doğrudan etkiliyor.”

Yarının ödeme dünyasında rekabet hareketleniyor

“Geçtiğimiz ağustos ayında yeni 16 şirketin daha Elektronik Para Kuruluşu olarak faaliyet göstermeye başlaması ise kullanıcılar tarafında alternatif yaratırken, açık bankacılık ve servis modeli bankacılığı hizmetlerinin gündeme gelmesiyle sektördeki rekabetin daha da hareketlendiğini söyleyebiliriz. Finans ve teknoloji sektörü ise durmadan gelişen ve değişen bir sektör. Bu yoğun süreci geçiştirmek için hamle yapan girişimler rekabet eğrisinde arkada kalabiliyor. Bugünün değil yarının ödeme dünyasındaki ihtiyaçlara yanıt verebilen, gelecek ihtiyaçları öngörebilen, analiz eden ve bu doğrultuda harekete geçebilen bir teknolojiyle yürümek Sipay olarak her zaman önceliğimiz oldu.”

Bankalar her zaman kilit noktada olacak

“İnternet bankacılığının gelişimi, açık bankacılığın yaygınlaşması ve son dönemde gündemde olan blockchain teknolojisiyle geliştirilen Dijital Para kullanımına yönelik çalışmaların hareketlenmesi; ödemelerde ve yatırımlarda dijital varlıkların tüm kanallardan yönetilebiliyor olmasına olanak sağlayacak. Dijital dünyadaki büyümenin ancak finansal teknolojilerin paralel şekilde gelişmesine bağlı olduğunu unutmamak gerekiyor. Bankaların bu noktada her zaman kilit noktada olacağını düşünüyorum.”

Markalara finansal özgürlük

“Global çaptaki teknolojik gelişmeleri baz alarak ve finansal teknoloji alanında sektörde öngördüğü eksikliklerle birlikte Walletgate ürününü geliştirdik. Bu hizmet ile kişilere ya da kurumlara sunduğumuz özel cüzdan altyapısı sayesinde kolay ve hızlı bir şekilde FinTech hizmeti vermelerine olanak tanıyoruz. Birçok markaya finansal özgürlük sağlayan Walletgate’i 2023 ve sonrasında da geliştirmeye devam edip, perakende ve diğer modellerde kullanılmasını sağlamak ilk hedeflerimiz arasında yer alıyor.”