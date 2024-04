“Sürdürülebilir geleceğin inşasında moda çok güçlü bir etki alanı”

Çevreci koleksiyonlarıyla sürdürülebilir modayı yakından takip eden De- Facto, 2014 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) için taahhüt veren ilk Türk markaları arasında yer aldı.

DeFacto, su krizinin yönetilmesine ilişkin çalışmalarıyla da Türk hazır giyim ve moda sektöründe CEO Water Mandate’i imzalayan ilk markalardan biri oldu.

DeFacto Ürün ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Rahmi Say, “Yılda yaklaşık 100 milyar ürün üretiliyor ve bu her saniyede bir kamyon dolusu tekstilin çöp sahasına atılması anlamını taşıyor. Biz, bu dönüşümde sorumluluk alıyor, gerekli adımları atıyoruz. 2005 yılından bu yana sürdürülebilirliği işimizin odak noktalarından biri olarak görüyoruz. Sürdürülebilir gelecek inşa etmek için modanın çok güçlü bir etki alanı olduğuna inanıyoruz. Kuruluş felsefemiz ekosisteme duyarlı üretim yapmak, dünyayı ve doğal kaynakları korumak, insana değer katmak, toplumsal konulara duyarlı olmak ve şeff af bir duruş sergilemekten geçiyor. Tasarım aşamasından itibaren tüm üretim süreçlerimizdeki su kullanımı yönetiminde sektörümüzde öncü markalardan biriyiz” diyor. Say ile sürdürülebilir modayı konuştuk.

Daha az su tüketen malzemeler kullanıyoruz

“Keten, geri dönüştürülmüş kumaşlar gibi daha az su tükettiği sertifikalandırılmış malzemeler kullanıyoruz. Bitki atıklarının özleri ve doğal etkenlerle ortaya çıkan killerden üretilen doğal renklerle boyanmış Ficus Koleksiyonlarımızla yüzde 88 su tasarrufu yaparak geleceği ve doğayı koruma amacı güdüyoruz. Ayrıca Wiser Wash koleksiyonumuzla daha sürdürülebilir denim ortaya çıkarıyor, ekolojik ve su ayak izini azaltarak çalışma koşullarının iyileşmesi için üretim sürecini kısaltıyoruz. Özel işlem süreci ve teknoloji sayesinde, istenen sonucu etkilemeden yıkama işlemi sırasında su tüketimini önemli ölçüde azaltılıyor. Bir kot pantolonu ağartmak için normalde 16 litre su gerekirken, bu işlem bu miktarı sadece bir bardak suya indiriyor. Geleneksel denime oranla yüzde 80 su tasarrufu sağlarken yüzde 59 iklim değişikliğine sebep olan etkileri azaltıyoruz. Bu projemizle 2023 yılında 2 bin 500’e yakın kişinin günlük su ihtiyacı kadar su tasarrufu sağlandı.”

Geri dönüşüm kadar ileri dönüşümü de önemsiyoruz

“Koleksiyonlarımızda geri dönüşümle desteklenen kumaşları kullanarak doğaya saygılı ürünler üretiyoruz. Geri dönüşüm kadar ileri dönüşümü de önemsiyor ve bu alanda adımlar atıyoruz. Bizim için en kıymeti projelerden biri de ‘Kumaştan Hayaller’. Bu proje ile ileri dönüşüme, ekonomiye, eğitime, öğrencilerin hayal gücüne ve umuda destek olmaya devam ediyoruz. Fabrikalarımızdan ve tedarikçilerimizden elde edilen üretim fazlası kumaş ve aksesuarları, protokol imzaladığımız il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla meslek liselerine gönderiyoruz. Meslek liselerindeki öğrencilerimiz Moda ve Tasarım derslerinde atık kumaşları kendi hayal güçleri ve tasarım yetenekleri ile ü rü n haline getiriyor. Öğrenciler tarafından yapılan nihai ürünler önde gelen mağazalarımızda satılıyor.”

3D modeller ile kaynak ve malzeme tasarrufu

“2015 yılında tüm altyapımızı üretmek üzere DeFacto Teknoloji’yi kurduk. Üretim süreçlerimizde dijitalleşme ve verimliliği artırmak adına hayata geçirdiğimiz projemizde CLO iş birliği ile numune dikilmeden sınırsız tasarım yapan, 3D versiyonda tasarımlarımızın giyilmiş duruşunu görmemizi sağlayan bir program geliştirdik. Bu program sayesinde 2D kalıpta yapılan değişikliği eş zamanlı 3D giyilmiş olarak görebiliyor, saniyeler içinde model tasarımı yapabiliyoruz. Farklı vücut tiplerine ve özelliklerine uygun sanal avatar mankenler sayesinde tasarımlarımızı geliştiriyoruz. Fiziksel numune dikilmesinin ve fit edilmesinin önüne geçerek kaynak ve malzeme tasarrufunun yanı sıra iş gücü ve maliyet tasarrufu elde ediyoruz. Akıllı fit modellerinin seri halde tüm bedenlerini aynı anda görebiliyor, tüm beden duruşlarını rahatça takip edebiliyoruz. Bu proje ile zaman anlamında da büyük bir kazanç elde ediyoruz. Ortalama 90-110 saat süren kumaş seçimi, kalıp yapımı, numune dikimi ve ürünün hazırlanması gibi süreçleri, proje sayesinde ortalama 4 saatlik bir sürede tamamlıyoruz. 2023 yılında 593 model fit ettik ve bu modellere ilişkin 2 farklı numune hazırlanmasının önüne geçtik. Böylece bin 186 modelin kumaş ve işçilik kaynaklarını kullanmadan, numune üretimi sonrası lojistik maliyet ve etkileri oluşmadan üretilmesini sağladık. Bu sayede 1 milyon 171 bin 500 TL’lik finansal tasarruf elde ettik.”