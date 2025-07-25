Girişimciliğin yeni dilini yazıyor

Girişimcilik çağında yeni nesil ihtiyaçlar, yeni nesil çözümlerle karşılık buluyor. Mükellef Kurucu Ortağı ve CEO’su Kenan Açıkelli, şirket kurmaktan öteye geçen bir vizyonla, yapay zekâdan açık bankacılığa, küresel regülasyonlardan sadeleşmiş muhasebeye uzanan dijital dönüşüm yolculuğunu anlatıyor.

Türkiye’de dijital girişimcilik denildiğinde artık yalnızca bir şirket kurmaktan bahsetmiyoruz; tüm süreçleri uçtan uca sadeleştiren, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan teknolojik çözümlerden söz ediyoruz. Mükellef, tam da bu dönüşümün merkezinde yer alıyor. Kurucu Ortak ve CEO Kenan Açıkelli’nin liderliğinde, Türkiye’deki mikro işletmeler ve KOBİ’ler için geliştirilen dijital şirket yönetim uygulamaları, artık dünyanın dört bir yanındaki girişimcilerin de yol arkadaşı. 2025’in ilk yarısını güçlü büyüme rakamlarıyla geride bırakan Mükellef, yapay zekâ destekli ön muhasebe çözümü Robom ile işletmelerin en karmaşık süreçlerini sadeleştirirken, Workhy Connect markasıyla küresel regülasyonlara uyumlu hizmet ağı sunuyor.

“KOBİ’ler ön muhasebe ve finansal yönetimin, işlerini sürdürülebilir şekilde büyütmek için ne kadar hayati olduğunu giderek daha iyi kavrıyorlar. Bu bilinçle, finansal verilerini daha dikkatli takip ediyor ve süreçlerini dijitalleştirmenin önemini anlıyorlar. Mükellef olarak, KOBİ’lerin bu alandaki yönetimlerini kolaylaştıracak teknolojik çözümlerle onların yanında oluyoruz; böylece sadece büyümelerine değil, uzun vadeli başarı yakalamalarına da katkı sağlıyoruz” diyen Açıkelli ile dijitalleşmenin girişimcilik üzerindeki etkisini, sektördeki dönüşümü ve önümüzdeki dönem hedeflerini konuştuk.

Girişimcilik yolculuğunu hem kolaylaştırıyor hem de hızlandırıyoruz

“Mükellef olarak, girişimcilerin ve işletmelerin şirket kuruluşundan vergi süreçlerine kadar tüm ihtiyaçlarını online olarak tek noktadan yönetebilecekleri bir şirket yönetim uygulaması sunuyoruz. Türkiye’de ve globalde sunduğumuz bu uçtan uca hizmetlerle, girişimcilik yolculuğunu hem kolaylaştırıyor hem de hızlandırıyoruz. 2022’den beri Workhy markamızı, Amerika ve İngiltere’de hizmet veren şirket yönetim uygulaması olarak konumlandırıyoruz. Globalde bu iki ülke dışındaki pazarlara ise Workhy Connect çatısı altında hizmet sunarak girişimcilere yerel regülasyonlara uygun ticaret yapma imkânı sunuyoruz. Türkiye’den bir KOBİ yurt dışına açıldığında şirket kuruluşundan finansal süreçlere kadar uçtan uca destek oluyoruz. Teknolojiyi işimizin merkezine alarak, yapay zekâ destekli çözümlerimizle işlemleri sadeleştiriyor, kullanıcılarımıza zaman ve maliyet avantajı sağlıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada Mükellef olarak 30’dan fazla ülkede 10 bini aşkın aktif kullanıcıya ulaşmış durumdayız.”

Finansal süreçler yapay zekâ ile sadeleşiyor

“2025’in ilk yarısını hedeflerimiz doğrultusunda oldukça verimli geçirdik; gelirlerimiz geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25 arttı. Bizi en çok heyecanlandıran gelişmelerin başında, yılın ilk yarısında hayata geçirdiğimiz yapay zekâ destekli ön muhasebe ürünümüz Robom geliyor. Finansal süreçleri sadeleştirme vizyonumuzun önemli bir parçası olan bu ürün, özellikle KOBİ’ler için ciddi bir zaman ve verimlilik avantajı sunuyor. Mikro işletmeler ve KOBİ’ler için zaman, en kritik kaynaklardan biri. Bu yüzden Robom’u; belge okuma, sınıflandırma, toplu gider yükleme, e-fatura, SGK ve vergi dairesi entegrasyonu gibi birçok süreci tek bir çatı altında otomatikleştiren bir çözüm olarak kurguladık. Yapay zekâ destekli ön muhasebe çözümümüz Robom’u geliştirirken temel amacımız, işletmelerin en çok zorlandığı muhasebe süreçlerini olabildiğince sadeleştirmek ve dijitalleştirmekti. Robom’un, işletmelerin dijital dönüşümünde somut bir fark yarattığını görmek ise bizim için en büyük motivasyon. Aynı dönemde global hedeflerimiz doğrultusunda Workhy Connect’i devreye aldık. Şu an için Estonya, Fransa, Dubai ve Karadağ gibi pazarlarda aktif olarak hizmet veriyoruz. Türkiye’den doğmuş bir teknoloji şirketi olarak, Almanya ve Hollanda gibi yeni pazarlarda da büyümeyi hedefl iyoruz.”

Dijitalleşme, Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminde fark yaratıyor

“Dijitalleşme, Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminde özellikle operasyonel verimlilik, finansal yönetim ve küresel erişim alanlarında fark yaratıyor. Girişimciler artık çok daha hızlı şirket kurabiliyor, muhasebe ve vergi işlemlerini tek tıkla yönetebiliyor ve global pazarlara erişim konusunda geçmişe kıyasla çok daha avantajlı konumda. Mükellef olarak; biz de bu dönüşümün merkezindeyiz. Şirket kuruluşundan ön muhasebeye, e-faturadan vergi planlamasına kadar tüm süreçleri dijitalleştirerek işletmelere zaman kazandırıyor, karmaşık yapıları sadeleştiriyoruz. Ayrıca, Workhy ile Türkiye’den çıkan bir teknoloji markası olarak dünya çapındaki şirketlere de aynı kolaylığı sunuyoruz.

Önümüzdeki dönemde özellikle mikro işletmeler ve serbest çalışanlar için sınır ötesi finans yönetimi, gelir takibi ve uyumluluk çözümleri çok daha fazla önem kazanacak. Kişiselleştirilmiş vergi teknolojileri ve açık bankacılık entegrasyonları da bu dönüşümün önemli parçaları olacak.

En büyük bariyer bilgi eksikliği ve karmaşık mevzuatlar

“Mikro ölçekli işletmeler ve serbest çalışanlar için dijitalleşme ve mali süreçlere uyumda en büyük bariyer genellikle bilgi eksikliği ve karmaşık mevzuatlar oluyor. Ayrıca zaman ve kaynak kısıtlılığı, bu grupların süreçleri dijitalleştirmesini zorlaştırıyor. Mükellef olarak, bu bariyerleri sade ve erişilebilir teknoloji çözümleriyle aşmayı hedefliyoruz. Hizmetlerimizi kullanıcı dostu platformlar ve yapay zekâ destekli otomasyonlarla tasarlayarak, karmaşık mali süreçleri basitleştiriyoruz. Böylece işletmeler ve serbest çalışanlar, muhasebe, vergi ve yasal uyumluluk gibi konuları kolayca yönetip, asıl işlerine odaklanabiliyorlar. Eğitim içeriklerimiz ve müşteri destek hizmetlerimizle dönüşümü destekleyip, kullanıcılarımızın yanında oluyoruz.”