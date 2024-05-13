Çok da karamsar olmasak mı?!

Otomotiv Sanayii Derneğ i, kapasite kullanım oranı yüzde 73’te kalan sektördeki toplam üretimin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azalarak 474.947 adet olarak gerçekleştiğini açıkladığı bu yılın ilk 4 aylık dönemine ilişkin verileri arasında, Nisan ayındaki uzun resmi tatillerin etkisiyle aylık bazda üretim adetlerinde gerileme yaşanmasına rağmen 300.109 adete ulaşan otomobil üretiminde yüzde 2’lik bir artış da fark ediliyor.

OSD raporunda traktör üretimiyle birlikte toplam üretim 492.471 adet olarak görülüyor. Ticari araç grubunda ise üretimde yüzde 5, ağır ticari araç grubunda yüzde 7 ve hafif ticari araç grubunda ise yüzde 5 gerilemeler de not edildi.

Ancak, 3,3 milyar dolar ihracat sergileyen otomobillerin adedi 206.187 ile paralel kalırken, toplam otomotiv ihracatı 332.664 adetle yüzde 1 artmış. Otomobil ve hafif ticari araçlarda yüzde 74, kamyon grubunda yüzde 83, otobüs ve midibüs grubunda yüzde 59 ve traktörde yüzde 70 seviyesinde gerçekleşen kapasite kullanımına rağmen yüzde 3 artarak 11,9 milyar dolara ulaşan ihracat içinde sadece 5.777 adede gerileyen traktör ihracatında yüzde 16 azalmanın altı çiziliyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre de, toplam otomotiv sanayi ihracatı, bu döneminde yüzde 16,5 ile sektörel ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.

Uludağ İhracatçı Birlikleri de, ilk dört aylık dönemde toplam otomotiv ihracatının 2023 yılının aynı dönemine göre Euro bazında ise yüzde 2 artarak 10,9 milyar Euro olarak gerçekleştiğini açıklıyor. UİB istatistiklerindeki Dolar bazında ana sanayi ihracatının negatife düşmeden yüzde 3,4 ve tedarik sanayi ihracatının da yüzde 2,6 oranında artması, endüstrilerin Çin risklerine karşı ne kadar büyük çaba içinde çalıştıklarını kanıtlıyor. Yolcu taşıyan otobüs ve midibüslerin üretimlerindeki yüzde 34 ve 26 oranlarındaki artışlar da, olumlu sinyaller.

Diğer yanda; kısmi daralmaya rağmen 386.538 adede ulaşan toplam pazarın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artması, yerli payı yüzde 31 olan otomobil pazarının 294.837 adetle yüzde 17’lik artış sağladığı ve 10 yıllık ortalamalara göre yüzde 66’lık artı değerler dikkat çekiyor. Ticari araç pazarında da yüzde 6, ağır ticari araç pazarında yüzde 8 ve yerli payı yüzde 33 olarak gerçekleşen hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5 azalmalar dikkat çekiyor. Stellantis Pro One’ın yenilenen Peugeot, Opel, Citroen ve Fiat’ın yenilenen güçlü hafif ticarilerinin piyasaya girmesiyle de satışlarda ithal payının yükselmesi bekleniyor…

Tofaş’ın Doblo kozunun Stellantis İspanya tesislerine ve Ford’un lider yerli Courier’inin Otosan’ın Romanya fabrikasına gitmesi, hafif ticaride yerlilik ve ihracat rakamlarını geriye düşürmüş olsa da; OYAK-Renault fabrikasında büyük hacimli üretimine başlamak üzere olan Duster ile yeni Ford Custom’ların yanına Volkswagen Transporter’ların da üretimine başlamak üzere Yeniköy Otosan kapasitesinin her gün büyütülmesi, bineklerde ve ticarilerdeki yerlilik oranlarıyla ihracat grafiklerini olumlu yönde hızla geliştirecektir.

Fakat, eksi rakamlara düşmeden; “elektromotiv” dönüşümünde ana ve yan sanayinin elini çabuk tutması da zorunlu!