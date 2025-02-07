Değişen enerji sektörü ve enerji finansmanı

Hakan PÜRDELOĞLU

Aktif Bank Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı

Enerji sektörü, dünya genelinde köklü bir dönüşüm geçiriyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının artan önemi, enerji depolama teknolojilerindeki ilerlemeler ve karbon salınımını azaltmaya yönelik küresel hedefler, sektörü yeniden şekillendiriyor. Bu dönüşüm, enerji projelerini sadece ekonomik bir faaliyet olmaktan çıkararak, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada stratejik bir araç haline getiriyor.

Türkiye’nin enerji sektöründeki bu dönüşümünde önemli adımlardan biri, YEKA (Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları) ihaleleri oldu. Bu projeler, ülkemizin enerji arz güvenliğini artırırken aynı zamanda temiz enerji yatırımlarını teşvik ederek Türkiye’yi bölgesel bir enerji merkezi haline getirmeyi hedefliyor. Aktif Bank olarak, bu projelerin finansmanında yalnızca kaynak sağlayan bir kurum olmanın ötesine geçiyor; enerji sektöründeki tüm paydaşlar için güvenilir bir stratejik iş ortağı olarak konumlanıyoruz. Finansman çözümlerimizin yanı sıra, stratejik danışmanlık hizmetlerimizle projelerin her aşamasında enerji firmalarının yanında yer alıyoruz.

Depolamalı RES/GES Projeleri enerji sektöründe sürdürülebilirliği artırmak için önemli bir dönüm noktası. Yenilenebilir enerji kaynaklarının depolama sistemleriyle entegre edilmesi, enerji arz güvenliğini sağlamanın yanı sıra maliyet etkinliği açısından da yeni fırsatlar sunuyor. Bu projelerin finansmanında yenilikçi çözümler geliştirerek sürdürülebilir enerji ekosistemine katkıda bulunmayı bir öncelik olarak görüyoruz.

Bunun yanı sıra, geleceğin enerji modeli olarak görülen enerji toplayıcılığı konsepti de sektörün dinamik yapısına uygun bir çözüm olarak öne çıkıyor. Küçük ölçekli enerji üretim kapasitesini toplulaştırarak arz-talep dengesinin sağlanması, enerji piyasalarının daha verimli çalışmasına olanak tanıyor. Bu yeni yaklaşım, yalnızca ekonomik fayda sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda enerji sektöründe sürdürülebilir büyüme için bir temel oluşturuyor.

Endüstriyel ve ticari tesisler için geliştirilen iç tüketim santralleri ise firmaların hem enerji maliyetlerini düşürmek hem de karbon ayak izlerini azaltmak adına kritik bir araç haline geldi. Bu tür projelerde sağladığımız esnek ve yenilikçi finansman çözümleriyle işletmelere enerji bağımsızlığı kazandırmayı hedefliyoruz.

Enerji finansmanı, uzun vadeli bir vizyon ve güçlü iş birlikleri gerektiriyor. Aktif Bank, enerji projelerinde yalnızca finansal kaynak sağlayan bir kurum değil, sektöre yön veren stratejik bir çözüm ortağı olmayı öncelik haline getirmiş durumda. Türkiye’nin enerji sektöründeki sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunmak ve yenilikçi çözümler geliştirmek, 2025 yılında da temel hedeflerimiz arasında yer alıyor.

Enerjinin sürdürülebilir geleceğini inşa etme yolculuğunda, finans sektörünün güçlü bir destekçisi olarak çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemiz ve sektörümüz adına verimli bir yıl olması dileğiyle…





