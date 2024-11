Doğal taş sektörümüz Dünya Mimarlık Festivali WAF’ta

Dünya Mimarlık Festivali (World Architecture Festival-WAF), mimarlık ve tasarım dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri. Dünya genelindeki mimarları, tasarımcıları ve sektör profesyonellerini bir araya getirerek, en iyi projeleri ve sektördeki yenilikleri katılımcılarla buluşturan WAF, ilk olarak 2008 yılında Barselona’da, o tarihten bu yana Singapur, Berlin ve Amsterdam gibi mimari olarak dünyanın önde gelen şehirlerinde gerçekleştiriliyor. Temel amacı, mimarlık alanındaki en iyi projeleri ödüllendirmek, yenilikçi projeleri tanıtmak ve profesyoneller arasında bilgi alışverişini teşvik etmek olan WAF, bu yıl 6-8 Kasım tarihleri arasında Singapur’da Marina Bay Sands Venue’de düzenlendi. Dünya çapında mimar ve tasarımcıların farklı kategorilerde en yeni projelerini jüri üyelerine sunduğu etkinlikte ayrıca sektördeki en son gelişmeler ve trendler ile ilgili seminerler ve networking organizasyonları da gerçekleştirildi.

Dünyanın farklı ülkelerinden 1800'ün üzerinde profesyonelin katıldığı bu yılki etkinlikte, yarının dünyasında mimarlık ve kentsel tasarımın, artan nüfus, büyüyen şehirler, gelişen teknoloji ve değişen kültürel yapı karşısında nasıl etkileneceği ana gündem maddesiydi. Ayrıca net sıfır emisyon hedefi, enerji verimliliği, yapay zekanın gelişiminin tasarıma etkileri konuşmacılar tarafından ayrıntılı olarak ele alınan konular arasındaydı. Festivalin en fazla ilgi çeken kısmı kuşkusuz dünyaca ünlü mimarların projelerini uluslararası jüri önünde canlı sunumlarla sergiledikleri ödüllü yarışmalar oldu. İnsan hayal gücünün sınırlarını zorlayan farklı kategorilerdeki projelerin sunumu festival boyunca devam etti.

Mimarlık ve tasarım dünyasının uluslararası çapta önde gelen etkinliklerinden biri olan ve dünyanın birçok ülkesinden çok sayıda mimarın katılımcı olarak yer aldığı Dünya Mimarlık Festivali, yapı malzemeleri ve aynı zamanda doğal taş sektörümüzün potansiyelini tüm dünyaya tanıtmamız açısından eşsiz bir fırsat sunuyor. Bu kapsamda İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB), Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) ve Batı Anadolu İhracatçı Birlikleri’nin (BAİB) ortak geliştirdikleri Turkish Stones Turquality Projesi kapsamında Best Use of Stone ödül kategorisinde verdikleri ödül ile etkinlikte yer aldılar.

Turkish Stones Turquality Projesi, Türk doğal taşının dünya çapında bilinen bir marka olması hedefi ile başlatılmış ve şimdiden oldukça olumlu geri dönüşler alınan bir proje. Doğal taşın anavatanı olarak Anadolu’yu öne çıkaran proje kapsamında, tüm dünyada doğal taş üreticilerimizi temsil eden bir platform olan Turkish Stones markasının marka bilinirliğinin ve madencilik sektörünün ihracattaki payının artırılması hedefleniyor. Projenin bir diğer amacı ise firmalarımızın dünya pazarındaki önemli karar vericiler ile buluşturulması. Proje süresince, madencilik faaliyetlerine yönelik dünyanın en prestijli etkinliklerine katılım sağlanması planlanıyor. Dört yıl sürecek proje kapsamında tanıtım filmleri, belgeseller, dijital video içerikleri, doğal taşlarımızdan hediyelikler ve basılı tanıtım materyalleri dahil birçok pazarlama faaliyetinin gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Projede, mimarlık sektörü dışında tasarım, sanat gibi alanlarda da doğal taş kullanıcılarına ulaşarak Turkish Stones marka tanıtım alanının genişlemesi hedefleniyor. Proje kapsamında faaliyet düzenlenecek ülkeler arasında ABD, İtalya, İngiltere, Suudi Arabistan, Çin, Rusya ve Fransa yer alıyor.

Turkish Stones Turquality Projesi kapsamında Dünya Mimarlık Festivali’nde gerçekleştirilen farklı etkinlikler ile sektörümüzün tanıtımı gerçekleştirildi. Festivalde fuaye alanında açılan stantta ülkemizin çeşitli bölgelerinden getirilen farklı özellikteki ve renkteki Türk doğal taşları sergilendi. Bu sayede etkinliğe katılan mimar ve tasarımcıların doğal taşlarımızı yakından tanımaları; dokusunu ve renk çeşitliliğini görmeleri sağlandı. Ayrıca, festivalde Turkish Stones sponsorluğunda doğal taşın en iyi kullanımına yönelik olarak ‘Best Use of Stone’ isimli kategoride özel bir ödül verildi. Diğer yandan etkinlik dahilinde yerli ve yabancı mimarların bir araya geldiği bir organizasyon düzenlendi. Sanal gerçeklik teknolojisi kullanılarak hazırlanan tanıtım filmi ile ülkemizde çıkarılan doğal taşlar katılımcılara farklı bir görsel deneyimle tanıtıldı.

Sektörün hedeflerinden biri de Dünya Mimarlık Festivali’nin önümüzdeki dönemde Türkiye’de düzenlenmesi. Mimarlık ve tasarım dünyasının nabzını tutan bu önemli etkinliğin ülkemizde gerçekleştirilmesi doğal taş sektörümüzün tanıtımına büyük katkı sağlayacak. Bu yılki festivalden elde ettiğimiz izlenimlerimiz Türkiye'nin zengin doğal taş kaynaklarına yoğun bir ilgi olduğu yönünde. Turquality Projesi kapsamında gerçekleştirilen ve yapılması planlanan faaliyetlerle, Türk doğal taşının uluslararası alanda daha görünür olması ve dünya çapında tanınan bir marka haline gelmesi için önemli adımlar atılmış olacak.