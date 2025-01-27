Future Minerals Forum 2025

Petrol ve doğalgaz zengini olan Suudi Arabistan'da son dönemde madencilik faaliyetleri alanında da önemli yatırımlar gerçekleştiriliyor. Madencilik sektöründe dünyanın en fazla ilgi çeken organizasyonlarından biri olan Future Minerals Forum, 14-16 Ocak tarihleri arasında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlendi. Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanlığı tarafından ilki 2022 yılında gerçekleştirilen organizasyon, bu yıl 145'ten fazla ülkeden 9 binin üzerinde katılımcıyı ağırladı.

Suudi Arabistan hükümetinin oldukça önemsediği Future Minerals Forum etkinliği, çok paydaşlı ve eylem odaklı yaklaşımıyla diğer maden forumlarından belirgin biçimde ayrılıyor. Üst düzey yöneticiler, kamu görevlileri ve akademisyenlerin yer aldığı organizasyonda, madencilik sektörü ve sektörün oluşturduğu değer zinciri yapısı tüm yönleri ile ele alınıyor. Görüş ve önerilerin paylaşıldığı bir tartışma platformu olmasının yanı sıra, Future Minerals Forum aynı zamanda sektör için kritik eylem kararlarının alındığı bir mekanizma. Etkinliğin ayrıca dünyanın birçok bölgesinden işletmelerin ürün ve hizmetlerini sergilediği bir fuar ve iş görüşmelerinin yapıldığı bir buluşma ağı olma özelliği de bulunuyor. Bu açıdan değerlendirildiğinde, etkinliğin çok boyutlu yapısı, maden sektöründe faaliyet gösteren işletmeler açısından benzersiz fırsatlar sunuyor.

Future Minerals Forum’un, Suudi Arabistan’ın madencilik faaliyetlerine ilişkin iddialı hedeflerinin bir parçası olduğunu dile getirebiliriz. Suudi Arabistan, zengin maden kaynakları, maden arama ve çıkarma teknolojilerine yönelik süregelen yatırımlarıyla, küresel madencilik sektöründeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Doğal kaynak rezervleri bakımından dünya çapında ilk on ülke arasında yer alan Suudi Arabistan'ın bu rezervlerinin toplam değerinin yaklaşık 34,4 trilyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Henüz kullanılmamış maden kaynaklarının tahmini değeri ise yaklaşık 2,5 trilyon dolar. Ülkede özellikle altın, gümüş, bakır, çinko, boksit, manyezit ve fosfat yatakları ön plana çıkmakta. Suudi Arabistan, özellikle dünyanın en büyük fosfat rezervlerini barındırması ve MENA bölgesindeki en büyük altın rezervlerinden birine sahip olmasıyla dikkat çekiyor. 2020 yılında yürürlüğe giren yeni madencilik düzenlemesinin ardından verilen maden arama lisanslarının sayısı ise yaklaşık dört kat artmış durumda.

Madencilik sektörü, Suudi Arabistan'ın petrole bağımlı olan ekonomisini çeşitlendirme stratejisinin bir parçası olan Vizyon 2030 girişiminin odak noktalarından biri. Tüm dünyanın merakla takip ettiği Vizyon 2030 girişimi, enerji sektöründen turizme, teknolojiden madenciliğe kadar geniş bir yelpazede devasa altyapı projelerini içeriyor. 2016 yılında başlatılan ve 2030 yılına kadar sürmesi öngörülen program kapsamında, yalnızca ekonomik açıdan değil, sosyal ve kültürel olarak da köklü bir dönüşümün başlatılması öngörülüyor. Kadınların iş gücüne katılımının artırılması, eğitimde reformlar yapılması ve yeşil enerji projeleri bu stratejik planın sosyal boyutunu oluşturuyor. Vizyon 2030 kapsamında, madencilik sektöründe küresel yatırımları teşvik eden bir ortam oluşturulmak isteniyor. Future Minerals Forum’un bu konuda önemli bir işlevi bulunuyor.

Forumun ana bileşenlerini, Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı, konferans ve uluslararası fuar oluşturuyor. Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı, maden sektörünün gelişimine doğrudan etki eden kritik konuların görüşüldüğü, gerektiğinde ortak eylem kararlarının alındığı önemli bir yapı. 80’in üzerinde ülkeden hükümet temsilcilerinin ve yaklaşık 40 uluslararası organizasyondan üst düzey yetkililerin katıldığı bu yılki toplantıda maden ve metallerin sürdürülebilir kalkınma için kritik önemine vurgu yapılarak, bu konuda kalıcı bir ortaklık kurma kararı alındı. Konferans ise, geleceğin madenlerini şekillendirme teması altında sektör temsilcilerini bir araya getirirken, fuar alanında önde gelen uluslararası işletmelerin maden sektörüne yönelik yeni teknolojileri katılımcılara sergilendi.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen oturumlarda madencilik sektörünün geleceğine yön verecek önemli konular ele alındı. Gündemde yer alan başlıca konulardan biri Afrika'dan Orta Asya bölgesine uzanan coğrafyadaki yaklaşık 80 ülkelik blok için kritik maden stratejilerinin geliştirilmesi oldu. Bu bölgeler zengin doğal kaynaklara sahip, ancak bu kaynakların ekonomik potansiyellerini tam anlamıyla açığa çıkaracak sürdürülebilir politikalar ve yenilikçi yaklaşımlara ihtiyaç var. Günümüzde teknolojik ilerlemelerin madencilik süreçlerini yeniden tanımladığı bir dönemden geçiyoruz. Öte yandan çevresel ve sosyal kaygılar karar alma merkezlerinin dikkate alması gereken diğer bir boyutu oluşturuyor. Hızla değişen küresel talep durumu, jeopolitik gerilimler ve altyapı yetersizlikleri, sürecin karmaşıklığını daha da artırıyor. Tüm bunlara rağmen, bölgesel iş birlikleri ve stratejik inovasyonlarla söz konusu ülkelerin maden zenginliklerini ekonomik büyümeye dönüştürmesi mümkün. Bu süreç girdilere yönelik küresel talebi karşılamak için dünyanın döngüsel karbon ekonomisini besleyecek kritik mineral üretimini arttırmasına da katkı sağlayacaktır.

Bölgedeki madencilik sektöründe yatırım ve beşerî sermaye artışını sağlamak için yapılması gerekenler de görüşülen konular arasındaydı. Bunun için sektördeki düzenlemelerin yeniden ele alınması ve yatırımcıları ön plana koyan politikaların oluşturulması öncelikli şartlardan biri. Uygun politikaların oluşturulmasının yanı sıra, altyapı yatırımları, teknoloji adaptasyonu ve verimliliği artıracak teşvik mekanizmalarının da devreye alınması gerekiyor. İnsan kaynağı tarafında ise, teknik eğitim programlarının yaygınlaştırılması, sektörde yetkin iş gücü oluşturmak için kritik bir öneme sahip. Genç yetenekleri sektöre çekmek adına yenilikçi iş modelleri ve cazip kariyer yollarının sunulması da diğer bir yöntem. Bu adımların her biri hem küresel sermayenin akışını kolaylaştıracak hem de sektörün uzun vadeli sürdürülebilirliğine katkıda bulunacaktır.

“Yeşil metaller” de Future Minerals Forum’da konuşulan konular arasında ön plana çıktı. Yeşil metaller, çevresel sürdürülebilirliği desteklemek amacıyla üretim süreçlerinde karbon emisyonlarını en aza indiren ve doğal kaynakların daha etkin kullanılmasını sağlayan metal türlerini ifade ediyor. Modern teknolojiler ve üretim yöntemleriyle yeşil metallerin üretimi, günümüz endüstriyel dönüşümünün merkezinde yer alıyor. Karbon ayak izini en aza indirmeyi hedefleyen bu süreçler, yenilenebilir enerji kaynaklarının madencilik operasyonlarına entegrasyonunu, çevre dostu kimyasalların kullanımını ve atık yönetimi inovasyonlarını içeriyor. Bu dönüşüm, yalnızca teknoloji geliştirmekle sınırlı değil. Maliyetler, tedarik zinciri dinamikleri, küresel standartların belirlenmesi gibi konular da bu dönüşümü şekilleniyor.

Küresel liderleri, madencilik sektörü yöneticilerini ve diğer önemli paydaşları bir araya getiren dinamik bir buluşma noktası olan Future Minerals Forum’a uluslararası ilginin her geçen yıl arttığını söyleyebiliriz. Bu yıl fuar alanında Avusturya, Avusturalya, Birleşik Krallık, Brezilya, Hindistan, İsveç, Kanada, Pakistan’ın ülke pavilyonları ile katılımı dikkat çekti. Future Minerals Forum, önümüzdeki dönemde ülkemizden özellikle Orta Doğu pazarını hedefleyen ihracatçılarımızın değerlendirebileceği bir etkinlik olarak nitelendirilebilir.