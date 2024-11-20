Ekonomiye köprü oluşturmada yatırımcı ilişkilerinin rolü

Müge YÜCEL

TÜYİD (Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi

Küresel rekabetin giderek arttığı, sürekli gelişen ekonomilerde, şirketlerin sürdürülebilir büyüme ve rekabet gücünü koruyabilmeleri, doğru stratejilerle hareket etmelerine bağlıdır. Halka açık şirketler için bu stratejik hedeflere ulaşmanın temel taşlarından biri ise, yatırımcı ilişkileri (Yİ) fonksiyonunun etkin kullanımıdır.

Yatırımcı ilişkilerinin halka açık şirketlerdeki önemi

Yatırımcı ilişkileri, şirketlerin performansını doğru ve şeffaf bir şekilde yatırımcılara aktararak şirketlerin finansal yapısını, büyüme beklentilerini, stratejik hedeflerini ve risk yönetimi yaklaşımlarını etkili bir biçimde yatırımcılara sunar. Bu fonksiyon, sadece şirketin piyasa değerini artırmakla kalmaz aynı zamanda ülkenin sermaye piyasalarına olan güvenini de güçlendirir. Halka açık şirketlerin güvenilirliğini ve şeffaflığını güçlendiren Yİ, yerli ve yabancı yatırımcıların doğru kararlar almasına imkân tanıyarak ekonomik kalkınmaya katkı sağlar.

Yatırımcı ilişkileri, stratejik danışman rolünü üstlenerek üst yönetim ile yatırımcılar arasında köprü işlevi görür. Yatırımcı ilişkileri profesyonelleri, yatırımcıların beklentilerini, piyasa trendlerini ve sektör dinamiklerini yönetim kuruluna aktararak karar alma süreçlerini doğrudan etkiler. Bu yönüyle Yİ, yalnızca kısa vadeli performansa değil, şirketin uzun vadeli değer yaratma hedeflerine de katkı sağlar.

Yİ profesyonelleri, şirketin dış dünyasına yönelik en önde gelen sözcülerindendir. Yatırımcının güvenini kazanmak, doğru mesajları zamanında iletmeye bağlıdır. Büyüme hikayesini, finansal gücünü ve stratejik hedeflerini etkili şekilde anlatan Yİ profesyonelleri, şirketin itibarını güçlendirir ve piyasa değerini artırır.

Türkiye’de halka arzların yükselişi ve yatırımcı ilişkilerinin rolü

Son yıllarda, Türkiye’de halka arz sayısında gözle görülür bir artış yaşanıyor. 2023 yılında 59 [1] ve 2024 yılının 10 aylık döneminde ise 25 [2] şirket halka açıldı. Bu trendde, yatırımcı ilişkileri fonksiyonunun kritik bir rol oynadığını görüyoruz. Şirketlerin halka arz sürecini Yİ ekipleriyle yürütmelerinin başlıca nedenleri şunlar:

Güven ve Şeffaflık Sağlama: Halka arz süreci, şirketin finansal verilerini ve stratejik planlarını yatırımcılara sunmayı gerektirir. Deneyimli Yİ profesyonelleri, şirketi en doğru şekilde temsil eder, şeffaf iletişim ve sürekli ulaşabilirlikleri sayesine şirketin güvenilirliğini artırır. Stratejik Yatırımcıları Çekme: Halka arzda şirketin cazibesini artırmak ve uzun vadeli yatırımcıları çekmek Yİ ekiplerinin başlıca görevleri arasında yer alıyor. Şirketin gelecekteki büyüme potansiyelini doğru bir şekilde aktaran Yİ profesyonelleri, yaptıkları analizler sonucunda büyüme potansiyelini doğru şekilde aktararak şirkete değer katacak yatırımcıları hedefler. [1] haber/detay/65858d69cff47e0001536add/PICNEWS/tr/borsa-istanbul-da-2023-yilinda-rekor-sayida-halka-arz-gerceklestirildi/">https://www.foreks.com/haber/detay/65858d69cff47e0001536add/PICNEWS/tr/borsa-istanbul-da-2023-yilinda-rekor-sayida-halka-arz-gerceklestirildi/ [2] https://www.bloomberght.com/halka-arz-takvimi Hisse Değerini Koruma: Halka arz sonrasında hisse senedi fiyatının piyasa dalgalanmalarına karşı korunması ve fiyat performansının olumlu yönde seyretmesi, etkin Yİ stratejileri sayesinde mümkün olur. Yİ ekipleri, düzenli ve güvenilir iletişimle piyasa güvenini sağlamlaştırır. Halka arz sonrası hisse fiyatının dalgalanmalara karşı korunması ve olumlu seyretmesi, etkin Yİ stratejileriyle sağlanır. Yİ ekipleri, güvenilir iletişimle piyasa güvenini pekiştirir. Sermaye Piyasalarında Bilinirliği Artırma: Yİ ekipleri, şirketin sektördeki konumunu ve rekabet avantajını yatırımcılarla paylaşarak sermaye piyasalarındaki bilinirliğini artırır, böylece hem yerli hem de uluslararası yatırımcılar arasında tanınmasını sağlar. Regülasyonlara Uyumun Sağlanması: Yİ ekipleri halka açıklıkla ilgili yasal gerekliliklere uyumu sağlar.

Değer yaratmada yatırımcı ilişkileri fonksiyonunun katkısı

Yatırımcı ilişkileri, şirketin değer yaratma potansiyelini artırarak sürdürülebilir bir büyümeyi destekler. Yİ, şirketlerin stratejik hedeflerine ulaşmasını sağlayacak yatırımcı tabanını genişletir. Şirketler, Yİ aracılığıyla uzun vadeli ve güvenilir yatırımcılar kazanarak istikrarlarını korurlar. Yatırımcıların şirketle kurdukları güven ilişkisi, hisse senedi fiyatına olumlu yansır ve şirketin piyasa değerini artırır.

Yİ sadece mevcut hissedarlarla değil, ; potansiyel yatırımcılara da etkili iletişim kurarak şirketin hikâyesini, büyüme planlarını ve stratejik hedeflerini aktarır. Böylece yatırımcıları şirkete çekerek yeni kaynaklar yaratır. Bu kaynaklar, hem şirketin büyüme projelerine katkı sağlar hem de ülke ekonomisine yeni yatırımların önünü açar.

TÜYID’in yatırımcı ilişkilerindeki misyonu

TÜYID- Yatırımcı İlişkileri Derneği olarak, Türkiye’de yatırımcı ilişkilerinin önemini anlatmak, bu alanda çalışan profesyonelleri desteklemek için çalışıyoruz. Amacımız, yatırımcı ilişkileri uygulamalarını dünya standartlarına taşıyarak, halka açık şirketlerin daha fazla yatırımcıya ulaşmasını sağlamak ve ülkemizin ekonomisine değer katmak. Bu doğrultuda eğitimler, seminerler, çalışma grupları ve raporlarla Yİ sektörünün gelişimine öncülük ediyoruz.