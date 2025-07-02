Eskişehir’den Sabiha Gökçen Havalimanı’na direkt ulaşım şart: Büyükşehir Belediyesi sefer başlatmalı

Prof. Dr. Necdet SAĞLAM

Anadolu Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi

Eskişehir – Son yıllarda kültür, sanat, bilim ve teknoloji alanlarında yaptığı yatırımlarla Türkiye’nin öne çıkan şehirlerinden biri haline gelen Eskişehir, yurt içinden ve yurt dışından gelen ziyaretçilerin ilgisini her geçen yıl daha fazla çekiyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde hayata geçirilen Şehir Tiyatroları, Senfoni Orkestrası, Bilim Deney Merkezi, Sabancı Uzay Evi ve Masal Şatosu gibi nitelikli projeler sayesinde şehir, yalnızca 2023 yılında yaklaşık 1 milyon 200 bin sanatsever ve ziyaretçiyi ağırlamıştır.

Ancak bu artan ilgiye ve turizm potansiyeline rağmen, kente ulaşım konusunda önemli bir eksiklik dikkat çekiyor: Sabiha Gökçen Havalimanı'na doğrudan toplu taşıma bağlantısı bulunmuyor.

Yurt içi ve yurt dışı uçuşlarda özellikle tercih edilen Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Eskişehir’e ulaşmak isteyen yolcular, tren bileti bulmakta zorlanıyor, özel transfer seçenekleri ise yüksek maliyetli ve yeterli kapasiteye sahip değil. Bu durum hem Eskişehir’e gelen misafirleri hem de şehirden havalimanına ulaşmak isteyen vatandaşları mağdur edilmektedir.

Bursa, Kocaeli ve Sakarya örnekleri Eskişehir’e yol gösteriyor

Eskişehir ile benzer nüfus ve turizm potansiyeline sahip olan Bursa, Kocaeli ve Sakarya Büyükşehir Belediyeleri, bu sorunu çoktan çözmüş durumda. Havalimanı bağlantılı otobüs seferleriyle kentlerine değer katan bu belediyeler, Eskişehir için örnek teşkil etmektedir.

Bursa Büyükşehir Belediyesi – BURULAŞ & BUDO İşbirliği

· Bursa’dan Sabiha Gökçen Havalimanı’na günlük çok sayıda otobüs seferi düzenleniyor.

· Sefer Sayısı: Günde yaklaşık 20 karşılıklı sefer

· Yolculuk Süresi: Ortalama 80–90 dakika

· Bilet Fiyatı: Tek yön 450 TL

· Kalkış Noktaları: Kent Meydanı, Terminal ve belirli ilçeler

Otobüs biletleri online platformlardan kolayca satın alınabiliyor. Bu sistem, şehir halkı ve havalimanı yolcuları için sürdürülebilir ve yoğun talep gören bir model haline gelmiş durumdadır.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi – UlaşımPark 250 No’lu Hat

· UlaşımPark’a bağlı 250 numaralı ekspres hat, İzmit Otogar’dan Sabiha Gökçen Havalimanı’na 24 saat kesintisiz ulaşım sağlıyor.

· Sefer Sayısı: Günde 42 sefer (Her saat başı)

· Bilet Fiyatı: 240 TL

· Yolculuk Süresi: 70–90 dakika

Özel olarak dezenfekte edilen konforlu otobüslerle hizmet verilen bu hatta, sadece belirli duraklardan yolcu alınıyor; bu da yolculuğu hızlandırmaktadır.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi – HAVASAK

HAVASAK markasıyla hizmet veren otobüsler, Sakarya Şehirlerarası Terminali’nden havalimanına aktarmasız ulaşım sağlamaktadır.

· Sefer Sayısı: Günde 8 karşılıklı sefer

· Bilet Fiyatı: 290 TL

· Kalkış Noktası: Sakarya Terminal

· Ücretsiz Servis: Şehir içinden terminale ücretsiz ulaşım imkânı

HAVASAK güzergâhı; Sakarya – İzmit – Gebze – Sabiha Gökçen Havalimanı şeklinde ilerlemektedir.

Yolcu sayıları ve talep verileri

Bu şehirlerdeki sistemler, özellikle öğrenciler, iş insanları, gurbetçiler ve turistler tarafından yoğun biçimde tercih ediliyor:

· Bursa hattı: Haftalık ortalama 6.000–8.000 yolcu

· Kocaeli hattı: Haftalık ortalama 10.000+ yolcu

· Sakarya (HAVASAK): Haftalık ortalama 3.000–4.000 yolcu

Bu veriler, bu tür bir ulaşım modelinin finansal olarak da sürdürülebilir ve kamu yararına olduğunu açıkça göstermektedir.

Avrupa’dan gelen hemşehrilerimiz için kritik bir gereklilik

Yurt dışından özellikle Belçika, Almanya, Fransa ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerinden memleketine dönmek isteyen çok sayıda Eskişehirli gurbetçi, yaz aylarında ve bayram dönemlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı’nı kullanıyor. Ancak buradan Eskişehir’e direkt ulaşım olmayışı, onları aktarmalı ve zahmetli yolculuklara mecbur bırakmaktadır.

Düzenli ve ekonomik otobüs seferlerinin hayata geçirilmesi, Eskişehirli gurbetçilerin hemşehrilerine kavuşmasını kolaylaştıracak, aynı zamanda şehir ekonomisine ciddi bir katkı sağlayacaktır.

Yurtiçinden gelen ziyaretçiler için de stratejik bir adım

Sabiha Gökçen Havalimanı, Ankara, İzmir, Antalya, Gaziantep, Trabzon, Diyarbakır gibi büyük şehirlerden düzenli uçuşlar alan bir merkezdir. Bu illerden Eskişehir’e gelmek isteyen yolcular için en pratik güzergâh Sabiha Gökçen – Eskişehir hattıdır. Ancak doğrudan ulaşım seçeneği olmaması, Eskişehir’i turistik destinasyon olarak tercih edenlerin caymasına neden olmaktadır. Oysa ki bu bağlantının sağlanması, şehre gelen yerli turist sayısını artıracak; otel, restoran, müze ve yerel esnafın da kazancını yükseltecektir.

Ekonomik, sosyal ve kültürel kazanımlar için kaçırılmayacak fırsat

Eskişehir, genç ve dinamik nüfusu, iki büyük üniversitesi, kültürel altyapısı ve sanatsal üretkenliği ile Türkiye’nin gözde şehirlerinden biridir. Ancak bu potansiyelin tam anlamıyla değerlendirilebilmesi için erişilebilirliğin artırılması gereklidir.

Bursa, Kocaeli ve Sakarya örnekleri ışığında, Eskişehir’in de Sabiha Gökçen Havalimanı’na doğrudan ve düzenli belediye otobüsü seferleri başlatması hem şehir halkı hem de ziyaretçiler için çok yönlü fayda sağlayacaktır.

Kamuoyunun beklentisi açık ve net:

· Eskişehir-Sabiha Gökçen Havalimanı arasında Büyükşehir Belediyesince doğrudan otobüs seferleri başlatılmalıdır.

· Seferler hem sabah erken saatlerde hem gece geç saatlerde olmalıdır.

· Ekonomik, konforlu ve güvenli ulaşım Eskişehirlilerin hakkıdır.

· Bu adım, turizm, ekonomi ve kent yaşamı açısından stratejik bir yatırımı temsil edecektir.