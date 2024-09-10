Ezberciliğin rehaveti…

Geçen hafta bu köşedeki yazımı, Diyanet İşleri Başkanı ve Başkanlığının ilgili günlerde Atatürk’ün ismini 30 Ağustos hutbesinde, yine, anmamış olmasına ayırmıştım. Zira, keyfiyet tesadüf olmaya müsait olmayacak bir sıklık ve “istikrar” ile tekrar etmekteydi. Sayın Diyanet İşleri Başkanı’nı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın Atatürk’ü sosyal medya mesajlarına “sığdırmaya” çalışması da açıkça kamuoyuna rahatsızlık veriyordu. Bu bağlamda hafızasını, zikrini ve niyazını yatsıdan evvel toparlayarak, Cumhurbaşkanlığında düzenlenen törende, durumu geç de olsa telafisi geç kalmış ancak zaruri bir hareket olmuştu. Zamanında ve yerinde yapılmış olsa, hiç kuşku yok ülkenin huzur ve beraberliğine olumlu etki edecek olan bu eylem böylelikle, gelen yoğun eleştirilerin baskısıyla ortaya çıkmış bir mecburiyetin ifasına dönüşmüştü.

Yazının içeriğini, daha ziyade, işin felsefesine, bu konularda akıl yürütmenin kuramsal dinamiklerine ve mezkûr konularda neden-sonuç ilişkilerine dair olgusal çerçevenin nasıl kurulabileceğine ayırarak, bu tür meselelere dair okur-yazarlığa katkıda bulunmayı önceliklendirmiştim. Zira ve maalesef memleketin siyaseti “bu tür konular” deyip de geçecek bir hal arz etmiyor. Aynı çerçevedeki meseleler farklı bağlamlarda da olsa sürekli gündemde. Zira mevcut koşullarda siyaset yapmanın, artık sonuç alıcılığı tartışmalı da olsa, en kolay yolu bu. İktidar mevzileri kaybedildikçe, aynı cümleden hareketle muhalefet mevzileri de kazanıldıkça, ilk grup sıkışıklıktan ikincisi rehavetten ezberlerine dönüyor. Kanaatimce, içerisinde bulunduğumuz dönemde, muhalefet algı yönetiminde daha başarılı. Bu “ezberciliğin”, kendileri ne kadar farkında bilmem ama, iktidara daha fazla zararı oluyor. Zira iktidara yakınlık, veya iktidar adına kamuoyunu belirleme, iddiasındaki “hâfızlar”, konuyu, üstelik de küfür kafir, döne döne Cumhuriyetin kuruluş hikâyesine, temel değerlerine ve, en sıkıntılısı da, milletin hâdimi (hizmetkârı), vatanın halâskârı (kurtarıcısı), cumhuriyetin bânîsi (kurucusu), zaferin mimarı başkumandanın, Atatürk’ün, kendisine getiriyor. Dolayısıyla bu konular sürekli siyasetin malzemesi olmakta.

Bugün gelinen noktada söz konusu tezleri canhıraş biçimde savunma işinin profesyonel trollere ve çoğunluğu ağzı bozuk şuursuz fanatiklere kalmış olması sadece bir tespit değil. Türkiye’de İslamcı siyasetin nasıl yola çıktığına, kendi kimliğine dair iddialarına ve benlik algısına bakıldığında ayrıca hazin. Hz. Muhammed’e (S.A.V.): “İnsanların, cennete girmelerine en çok vesile olan şeyler” sorulduğunda cevabın “Allah’tan korkmak ve güzel ahlâk” olduğu düşünüldüğünde hazin olanın temsiliyetinin hüsran olduğu sonucuna varılabilir. Küfürbazlığın hâkim olduğu bir siyasi iklimden güzel ahlâkın neşet edeceğini nasıl varsayabiliriz?

Bir önceki yazıda açtığımız yoldan gidip, işin felsefesine girdiğinizde bina orada da dökülmekte. Göreliliğin ve daha da kuvvetle post-modernizmin, “gerçeğe” ilişkin temsiliyet ve mutlakiyet iddialarını en kuvvetli reddettikleri argümanlar, tarihsel olgulara, olaylara, kişilere dair olanlar değil; fanatikleri veya bezirgânları tarafından “mutlakiyet” iddiasına konu edilmeye daha ziyade müsait olan değerlere, güzelliğe veya çirkinliğe, metafizik ve ahlâka, bu arada teolojiye ilişkin olanlarıdır. Özetle, yola “yapı çözümü” ve “söylem analizi ve eleştirisi” vs. diye başlayıp; mevcut tarihin yerine safsatadan başka fazlaca bir şey koyamayanların ilk anlamaları gereken, hakikate ilişkin tekelci anlayışlarına metodolojik temel teşkil etmesini umdukları yaklaşımların ilk sorguladığı ve yapı-bozumuna tabi tutarak sıfırladığı, sorgulamaya açtığı iddiaların kendilerininki olduğudur.

Bunlar siz gerçeğin yerine beğendiğiniz hakikati ikame edin diye düşünülmüş değildir. İlkesel olarak birlikte yaşamakta ve “değerlerini” kıymetli kabul etmekte zorlandığınız, “değerleriniz” adına ötekileştirdiğiniz grupların da kendi bildikleri iyiyle, doğruyla, güzelle yaşamalarının özgürlük alanını açarlar. Buna engel olup nalıncı keseri misali her şeyi kendinize yontarsanız, bu defa da esas amacınızın başka olduğu söylemleri güç kazanır. Takiyeci diye damgalanırsınız. Özgürlük ve ifade alanının herkes için genişletilmesini talep etmek; vesayetle, sivil siyasete hâkim kılmak için mücadele edilmesini istemek başka bir iş; memleketin kendinizin benimsemediğiniz tüm değerleriyle kavga etmek; sizin gibi, hatta sizin kelimelerinizle ve mantık dizgenizle düşünmeyen kim varsa ondan şüphe etmek, özgürlük alanını kısıtlamak; kamusal yaşama dair tek ve mutlak doğrunun sizin görüşleriniz olduğunu savunmak, onu da geçtim bunun milletin “ortak” isteği olduğunu iddia etmek başka iş. Bunun daha demokratik ve özgürlükçü bir ülkeye karşılık geldiği savıysa olsa olsa traji-komik olarak nitelenebilir.

Belki bunlar ilk başta, amacınızla mukayeseli olarak önemli bir sorun gibi görünmeyebilir. Ancak, fikri zeminini kaybeden bir hareketin esas olarak başka bir “derdi” varsa bu “derdi” benimsemiş bir ezici çoğunluğa, en azından, sessiz de olsa, o “rıza”sını üretmiş olduğu, ve çoğunluk oluşturan, bir kitleye sahip olması gerekir. Bu kitle de kantitatif olarak “nitelikli” çoğunluk, kalitatif olarak da “nitelikli” sözcüler gerektirir. Genelde bu işlerin boyası, koşullar sizin lehinizdeyken dayanacaktır. Ancak, işler sıkışıp vatandaş çözüm beklerken bunları üretemeyip, artık beşinci turda da mağdura, mazluma ve müzmin muhalefete yazılırsanız yürümez. Siyaseten iktidarda olsanız bile, siyasi söyleminizin başat kurgusu muhayyel bir “ebedi iktidarın vesayetini” eleştirmek üzerine kuruluysa, bunu yaymak için yeterli desteğiniz, medya gücünüz vs. de olsa, Türkiye gibi siyasi tarihi ve iklimi buna müsait bir ülkede de olsanız bu denizin tükenmesi kaçınılmazdır. Uzunca bir süre muhalefetmiş gibi davranabilir, söyleminizi o aksa oturtabilirsiniz. Ancak, siyasi tartışmanın önünde sonunda, sizin yapmak istediğinizin hilafına, büyük anlatılardan kopup, gündelik olana, ekonomi, “aş”, “iş”e, “geçim”, “işsizlik” gibi somut dış ve iç siyaset meselelerine takılması kaçınılmazdır. Vatandaş sizden çözüm beklerken siz hâlâ “muhalefetmiş” gibi yakınırsanız bunun ya inandırıcılığı olmaz. Ya da gerçekten muktedir kabul edilmemeye; gerçekten iktidarda değilsiniz gibi muamele görmeye başlarsınız. Siyasal çoğunluğu teşkil ettiğiniz dahi çok şüpheli bir ortamda, “I. İnönü Savaşı hiç yapılmadı ki”; “Lozan’ın gizli maddeleri yüzüncü yılında açıklanacak” diye soytarılık yaparsanız, öyle de damgalanırsınız. Nitelik gerektiren yerde, artık körü körüne savunulmanız gerektiğinden sözcülerinizin niteliği de artmaz, azalır. Niteliği azalan bu sözcüler artık çıkış noktasındaki kadar dahi tezlerinizin söylemsel zeminine hâkim olmayan kişilerden, yukarıda bahsini geçirdiğim terbiyesizlerden oluşmaya başlar. Daha da beteri bir süre sonra bunların iz’ansızlıkları, yüzsüzlük ve ölçüsüzlükleri o kadar büyüyebilir ki, sizin sıkışıklıklarınızla birleştiklerinde söyleminizi, daha beteri siyasetinizi belirleyerek sizi yutacak bir kara deliğe dönüşebilir. Dahası bunlar, iktidarı söylemsel olarak kendilerine mahkûm ve muhtaç kılmak için eli sürekli arttırmaktadırlar. İktidar demokratik yollarla değişirse ne yapacaklarını, alıştıkları standardı nasıl sürdüreceklerini bilmeyen; kendilerini bir kitle partisi olmayı becerdiği ölçüde seçim başarıları kazanarak iktidarda kalan Adalet ve Kalkınma Partisinin “esas sahibi” olarak niteleyerek, aslında “asalaklaşarak”, iktidarın söylemini ve siyasetini belirleme iddiasına soyunan bu grup ülke demokrasisi ve siyaseti bakımından ciddi bir mesele.

Kara Harp Okulu Diploma ve Sancak Devir-Teslim töreninin ardından yaşanan süreç; iktidar bloğunun başlangıçta takındığı mutedil, sükûnetli, soğukkanlı tavrın birdenbire dönüştüğü mütehakkimâne tutum; kanaatimce bunların ve bunlar gibi düşünen, kaybedilmiş dinamizmin, tazeleyici bir söylemin, zayıflayan safların konsolidasyonun, böylelikle siyasi güce tahvil edilebilecek bir karşıtlığın buradan tekrar üretilebileceğine, iknâ siyasetçilerin mârifeti. Bunlar esas karar alıcılara da bu pozisyonu benimsetmiş görünüyorlar. Yoksa, Cumhurbaşkanı sıfatıyla edilmesi zorunlu bulunan yeminin metniyle neredeyse aynı muhtevaya sahip bir yemini eden subayların, hem de aradan sekiz gün geçtikten sonra, ülkenin ordusundan “temizlenmesi”nin gerekçesi ne olabilir…?