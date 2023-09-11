Hindistan'da işbirliği havası; Kafkaslar'da savaş sesleri

✔ABD'nin Ermenistan ile ortak tatbikat ile Moskova'ya mesaj verme isteği ortada. Ancak işin ilginci, ABD'yi resmen tanımayan İran'ın da Karabağ konusunda Ermenistan'a yakın durması.

✔Biden Yeni Delhi'de Brezilya, Güney Afrika ve Hindistan liderleri ile de ayrı bir toplantı yaptı. BRICS'in üç kritik üyesi ile yapılan bu toplantı, Biden'ın yine Çin'e "naziresi" olarak nitelendirilebilecek sembolik değere sahip.

Türkiye'nin coğrafyası çok zor; Ankara tam Batı'da Yunanistan'la asıl sorunları rafa kaldırıp, güven arttırıcı önlemlerle ilişkileri yumuşatmaya yönelirken, doğudan sıcak savaş işaretleri gelmeye başladı. Kafkasya karıştı.

Karışıklığın merkezi Dağlık Karabağ bölgesi. Azerbaycan 2020 yılında Ermeniler'in Dağlık Karabağ etrafında işgal ettikleri topraklarını geri almış, Karabağ'a Azerbaycan askerinin ayak basması ise Rusya'nın diplomatik müdahalesi ise durdurulmuştu. Şimdi Azerbaycan, kendi toprakları içinde yer alan Karabağ'ın tüm kontrolünü almak istiyor. Bölgedeki Ermeni nüfus ise direnmeye çalışıyor.

Karabağ'daki Ermenilerin destekçisi Ermenistan ise son dönemde Moskova'dan alamadığı desteği Batı'da aramaya koyulmuş durumda. Ermenistan'dan son bir haftada Rusya'ya açık tavır koyan üç önemli adım geldi;

■ Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın eşi, Rusya'nın savaş halinde olduğu Ukrayna'ya gidip, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky'nin eşiyle bir araya geldi

■ Erivan, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararlarını resmen tanımak için yasal süreci başlattı.( Aynı mahkeme, Ukrayna savaşı suçları nedeniyle Rus Lider Putin hakkında tutuklama kararı çıkartmıştı. Ermenistan mahkeme kararlarını tanırsa, Putin'i tutuklamak durumunda kalacak)

■ Ermenistan, ABD ile 11 Eylül'de ortak askeri bir tatbikat yapacağını açıkladı.

Nitekim Rusya, Moskova'da görev yapan Ermenistan Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak, bu üç konuda protesto notası verdi.

ABD'nin Ermenistan ile ortak tatbikat ile Moskova'ya mesaj verme isteği ortada. Ancak işin ilginci, Washington yönetiminin "baş düşmanı" olan, ABD'yi resmen tanımayan İran'ın da Karabağ konusunda Ermenistan'a yakın durması.

G-20'de ilginç gelişmeler

Kafkaslar'daki gerginlik sürerken, hafta sonunda Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki G-20 zirvesinde ise küresel siyaseti etkileyebilecek kritik gelişmeler yaşandı.

Çin ve Rusya liderlerinin G-20 zirvesine katılmaması nedeniyle -deyim yerindeyse- meydanı boş bulan ABD Başkanı Joe Biden, Delhi toplantısını Batı cephesini "tahkim etmek" için platform olarak kullandı. Zirve çerçevesinde biraya gelen ABD, Hindistan, Avrupa Birliği ve Suudi Arabistan, Hindistan'dan Avrupa'ya bir ulaşım koridoru inşa etme konusunda anlaştı. Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, İtalya ve Almanya'nın da ayrıca imza koyduğu koridor, "Hindistan-Ortadoğu- Avrupa ekonomik koridoru" (İngilizce ismin baş harfleriyle IMEC koridoru) olarak adlandırıldı. IMEC'in içeriği de, Hindistan, BAE ve Suudi Arabistan limanlarını, Avrupa limanlarına bağlayacak demiryolu, karayolu ve denizyolu ağı olarak açıklandı.

Bir anlamda Çin'in kendi limanlarını Avrupa'ya, Afrika'ya ve Ortadoğu'ya bağlamayı amaçladığı iddialı projesi Kuşak- Yol'a alternatif bir proje bu.

Biden Yeni Delhi'de ayrıca Brezilya, Güney Afrika ve Hindistan liderleri ile de ayrı bir toplantı yaptı. BRICS'in üç kritik üyesi ile yapılan bu toplantı, Biden'ın yine Çin'e "naziresi" olarak nitelendirilebilecek sembolik değere sahip.

Kısacası, Kafkaslar'da savaş tamtamları duyulmaya başlanırken, G-20'nin yapıldığı Yeni Delhi'de ekonomik işbirliği pozları verildi hafta sonu. Ancak bu ekonomik işbirliğinin yapılış şekli bile küresel gerilim ve rekabeti körükleyecek nitelikte.

Zor zamanlardan geçiyoruz...

NOT; Yedi Düvel'deki giderek gerginleşen ortamı izlemek mental olarak giderek yorucu olmaya başladı. Kısa bir ara vermek gerekiyor bazen. 20 Eylül'e kadar müsaadenizi rica ediyorum.