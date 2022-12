İnovasyon sirki

Belirli bir yaş üzerindekilerden sirke gitmeyen yoktur ama şimdi gençliğini ve çocukluğunu yaşayanların büyük kısmı gitmemiştir. Video oyunları, internet ve sosyal medyanın yükselmesi ile farklı eğlence seçenekleri birçok geleneksel sirkin kapanmasına neden oldu. Sadece Kanadalı sirk, Cirque du Soleil, bu çöküşten çıkarak fenomen bir işe imza attı. Adeta sirk tanımını değiştirdi. Sirki çocukların gittiği bir gösterinden, yetişkinlerin hedef kitle oluğu bir eğlence anlayışına dönüştürdü. Hayvanlar ve star şovmenler yerine sofistike kolektif performanslar geliştirdi. Hayvansız sirk mi olur diyenler için tam bir başarı hikâyesi. Peki, baş döndürücü bu başarı nasıl yakalandı? Formül basit: küçülen mevcut pazarda kalıp mevcut müşterileri (çocuklar) fiyatı düşürerek kapmak yerine pazarın dışındakilere ulaşıp (yetişkinler ve kurumsal firmalar) karlı niş bir pazar yaratmak. Bunu yaparken elbette değer önermesi değişerek ürün yeniden konfigüre edildi. Tüm süreçler, en etkili inovasyon metotlarından biri olan Mavi Okyanus Stratejisi ile ele alındı. İnovasyon metotsuz olamaz. Mutlaka etkili çerçeveler (framework), modeller ve metotlar kullanmamız şart. O yüzden her cümlesine inovasyonu yerleştiren ama metotlar dahil inovasyonun teknik boyutlarına hâkim olmayan ‘uzmanlarla’ yollarınızı acilen ayırmanızı öneririm.

Sirklerin de dahil olduğu şov dünyasında malum bir söz var: ne olursa olsun “show must go on”. Yılbaşı geliyor, yeni şovlar hazırlanıyor. Yılsonu aynı zamanda iç muhasebe için güzel bir zaman. Kendimize, “şov gerçekten her durumda devam etmeli mi? sorusunu yöneltmek için doğru an. Nitelik yerine niceliğin esas alındığı post-truth çağında; değer yargıları, sadece kapitalizmin doğruları ile şekillenmiş bireyler, aksini dahi düşünemiyor olabili r. Zeki reklamcıların bize sattığı hayaller ve sosyal medyanın soktuğu illüzyonlar sayesinde hepimiz akil insan olduk. Müthiş fikirlerimiz var. Önce kendimizi çözdük. Sonra bulunduğumuz ekosistemin, sonra tüm doğanın ve gezegenin sırlarına eriştik. Yetmedi evreni ve tüm kozmosu inceliklerine kadar keşfettik. Her şeyi anladık. Şimdi sıra anlatmaya geldi. Hepimiz durmadan anlatma yarışında koşar olduk. Konuşmalar, nutuklar, videolar, podcastler dur durak bilmiyor. Kendi hayatlarımızı o kadar doğru ve huzurlu yaşıyoruz ki herkesin de hayatını düzeltmek ve onlara huzuru ulaştırmak için gece gündüz konuşuyoruz. Gülten Akın bir dizesinde, “Ah, kimselerin vakti yok durup ince şeyleri anlamaya” der. İyi ki bugünleri görmedi. İnsanların artık durup dinlemeye de vakti kalmadı. Sadece konuşmak ve sürekli konuşmak istemek nasıl bir bastırılmışlığın, bilinçaltındaki hangi sorunların emaresidir merak ediyor insan. Cioran: “Etrafımıza saçtığımız kelimeler oranında ölürüz” diyordu. Konuşurken kendisini inşa ettiğini zannedenler aslında tükendiğini fark edemeyecek kadar yüzeysellikte savruluyorlar. “Varlıklar arasında gerçek ilişki, ancak sessiz bir mevcudiyetle, iletişimsiz bir görünüşle ve iç duaya benzer sözsüz ve gizemli bir alışverişle kök salar."